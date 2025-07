O benzinărie a explodat în Roma! Sunt zeci de răniți. Sute de apartamente au fost avariate și evacuate

O benzinărie a explodat în Prenestino, Roma. Un depozit de gaz și combustibil a explodat.

BREAKING: Massive explosion at gas depot in Rome, Italy. Multiple injuries.

Un vuiet a răsunat, vineri dimineață la ora 8:18 , în capitala . s-a auzit clar din Eur până în districtul Trieste. Pompierii și forțele de ordine au ajuns la fața locului, precum și ambulanțele.

De pe via dei Gordiani 32, în cartierul Prenestino, o coloană de fum s-a ridicat la zeci de metri înălțime, vizibilă în toată zona de sud-est a Romei.

Potrivit Poliției din Roma, sunt cel puțin 27 de răniți: 16 cetățeni, 9 polițiști, 1 carabinier și 1 pompier, în urma exploziilor din Roma, în urma unui incendiu izbucnit la o benzinărie.

Procuratura a deschis o anchetă în acest caz, pentru incendiu din culpă și vătămări grave.

Zeci de locuitori aflați în blocurile din zonă au fost răniți, după ce au fost loviți de cioburi de sticlă și moloz, sute de apartamente au fost avariate și evacuate, informează

Între clădirile din zonă se află un covor de sticlă, pe lângă obloane sparte și bucăți de metal aruncate între mașinile parcate și distruse.

„Soțul meu era în baie, chiar s-a mutat toaleta”, povestește Anna Maria Panci, unul dintre locuitorii evacuați, „un zgomot puternic a mișcat aerul, a smuls ferestrele și ușile”, a mai spus ea.

Mărturiile locuitorilor sunt șocante. „Eram pe balcon când a avut loc explozia, a fost teribil, a distrus totul în casă, m-am trezit cu sânge pe față”, a mărturisit Benvenuto Scarinci, 79 de ani, din via Balzani.

: More footages of Powerful explosion struck a fuel depot on Via dei Gordiani in Rome, Italy

