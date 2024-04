O casă din Florida a fost lovită de un obiect căzut din spațiu, găurind acoperișul. NASA face verificări

NASA investighează căderea unei bucate de metal despre care se crede că face parte dintr-un palet de baterie aruncat de la Stația Spațială Internațională prin acoperișul și două etaje ale unei case din Florida.

Inginerii agenției americane de explorare a spațiului cosmic analizează placa cilindrică, care cântărește aproximativ 2 kg și a sfâșiat casa în cauză, în după-amiaza zilei de 8 martie, potrivit

„A fost un sunet extraordinar. Aproape că l-a lovit pe fiul meu. Avea două camere peste și a auzit totul”, a declarat proprietarul casei, Alejandro Otero, pentru WINK News. „Ceva a rupt casa și apoi a făcut o gaură mare pe podea și pe tavan.”

Jurnalul științific Ars Technica a spus că cea mai probabilă explicație este că bucata provine de la stația spațială (ISS). Acesta a menționat că comandamentul spațial al SUA a înregistrat reintrarea unei bucăți de resturi spațiale peste Golful Mexic pe o cale către sud-vestul Floridei, la ora 14.29 în acea zi, cu doar cinci minute înainte ca camera de securitate a casei Otero’s Nest să capteze sunetul accidentului.

„Obișnuia să aibă o formă cilindrică și vă puteți da seama după forma vârfului că a călătorit în această direcție prin atmosferă”, a spus Otero.

Un purtător de cuvânt al NASA, Josh Finch, a declarat pentru Ars Technica că analiza are loc „cât mai curând posibil pentru a-i determina originea”, deși unii experți în spațiu cred că știu deja răspunsul.

