24 nov. 2025, 20:16
Au crezut că e moartă, dar cu doar câteva momente înainte de incinerare, au auzit bătăi în sicriu
Sursa foto: pexeles / @Pavel Danilyuk
Cuprins
  1. Unde și când a avut loc incidentul
  2. Cine a auzit bătăile în capacul sicriului unde fusese așezată bătrâna

O bunică despre care familia credea că a murit și-a șocat rudele atunci când, cu doar câtvea momente înainte de a fi incinerată, „și-a revenit la viață”. Când s-a trezit, bătrâna a început să bată cu disperare în capacul sicriului și să strige după ajutor, în speranța că va fi auzită și salvată de cineva. 

Unde și când a avut loc incidentul

Chonthirot, în vârstă de 65 de ani, a fost declarată moartă la domiciliul ei din Phitsanulok, nordul Thailandei, în primele ore ale zilei de 23 noiembrie. Crezând că a trecut în neființă, familia ei a așezat-o într-un sicriu alb și a început o călătorie de patru ore și 365 de kilometri până la un templu de la periferia orașului Bangkok, care oferă servicii gratuite de incinerare și înmormântare persoanelor sărace.

Însă, când camioneta a ajuns la templu, femeia și-a revenit la viață și a început să bată în capacul sicriului. Nevenindu-le să creadă, rudele o priveau pe Chonthirot cum încerca să alunge muștele care i s-au așezat pe față, potrivit Daily Mail.

Potrivit declarațiilor fratelui mai mic al lui Chonthirot, Mongkol, în vârstă de 57 de ani, femeia era imobilizată la pat de deja 2 ani. Pe 23 noiembrie, la ora 2 dimineața, ora locală, ea fusese găsită fără suflare în locuința ei. Până și actele care confirmau decesul fuseseră semnate și înmânate călugărului budist care urma să oficieze slujba.

Mongkol a spus: „Am fost șocat, surprins și fericit că sora mea era încă în viață. Aproape că m-am prăbușit. Este un miracol că s-a trezit.”

Cine a auzit bătăile în capacul sicriului unde fusese așezată bătrâna

Thammanoon, un lucrător al templului, a spus că era pe punctul de a muta sicriul în sală pentru scurta ceremonie dinaintea incinerării, când a auzit bătăi în capacul sicriului ușă și un strigăt slab de ajutor venind din interior.

„Am dat la o parte pânza care o acoperea și am înlemnit când am văzut că încă se mișca.

Era conștientă, respira slab și dădea din cap, dar nu putea vorbi. Am fost uimit pentru că nu mai trăisem niciodată așa ceva”, a povestit tânărul Thammanoon.

O ambulanță a sosit mai târziu pentru a o duce pe Chonthirot la Spitalul Bang Yai. Templul Wat Rat Prakhong Tham a spus că îi va acoperi cheltuielile medicale.

Starețul templului, Phra Kitti Wachirathada, a declarat că nu a mai fost martor la un astfel de incident în anii petrecuți la templu, adăugând că este fericit pentru familie, căreia i s-a oferit o a doua șansă cu Chonthirot.

