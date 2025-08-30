B1 Inregistrari!
Externe » O curte federală a decis că taxele vamale impuse de Trump sunt ilegale. Cum a reacționat președintele american

Ana Beatrice
30 aug. 2025, 08:13
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA

O curte federală de apel din SUA a decis vineri că cea mai mare parte a tarifelor vamale impuse de Donald Trump sunt nelegale, lovind în strategia sa protecționistă. Hotărârea, adoptată cu votul a șapte judecători contra patru, deschide calea spre Curtea Supremă, unde Trump mizează pe sprijinul majorității conservatoare, notează AFP.

Cuprins:

  • Ce a decis instanța și pe ce motive legale

  • Cum a reacționat Donald Trump

  • Ce efecte pot avea asupra economiei și partenerilor comerciali

  • Ce urmează pentru taxele vamale

Ce a decis instanța și pe ce motive legale

Curtea federală de apel a stabilit că președintele american nu are puterea de a impune taxe vamale generale, nediscriminatorii și fără limită de timp sau sumă. Potrivit deciziei, prerogativa de a introduce astfel de tarife revine Congresului, nu șefului statului. Judecătorii au notat că suprataxele aplicate de Trump vizau practic toate produsele importate în SUA, indiferent de origine, ceea ce depășește cadrul legal.

Cum a reacționat Donald Trump

Președintele a răspuns imediat pe rețeaua sa Truth Social, unde a scris cu majuscule: „TOATE TAXELE VAMALE SUNT ÎNCĂ ÎN VIGOARE”. El a anunțat că va trimite cazul la Curtea Supremă și a denunțat decizia ca fiind „extrem de politizată”. În opinia sa, anularea taxelor ar provoca „o catastrofă completă” pentru Statele Unite.

Ce efecte pot avea asupra economiei și partenerilor comerciali

Taxele vamale impuse de la revenirea sa la putere, în ianuarie, au variat între 10% și 50% și au adus guvernului american venituri suplimentare de zeci de miliarde de dolari, potrivit agerpres.ro.

De asemenea, acestea au reprezentat o pârghie de negociere, determinând mulți parteneri comerciali să evite represalii și să își deschidă mai mult piețele pentru produsele americane. O eventuală anulare ar însemna pierderea acestei arme economice.

Ce urmează pentru taxele vamale

Până la pronunțarea Curții Supreme, taxele rămân în aplicare. Totuși, dacă instanța supremă confirmă verdictul, administrația Trump ar putea fi obligată să ramburseze „sume uriașe”, după cum chiar președintele a recunoscut. În acest caz, politica sa protecționistă ar suferi o lovitură decisivă.

