Influencerița Larisa Udilă a trecut prin momente de coșmar, după ce a aflat că aeronava cu care urma să plece în vacanță era defectă. Vedeta se afla deja la bordul avionului alături de soțul ei și fiul lor.

Ce s-a întâmplat când influencerița Larisa Udilă a urcat la bordul avionului

După o perioadă lungă de muncă și ore întregi fără somn, Larisa Udilă și Alexandru Ogică s-au îmbarcat alături de micuțul Milan, însă planurile le-au fost date peste cap. Un anunț neașteptat i-a informat pe pasageri că avionul are defecțiuni, iar toți au fost întorși din drum. Deși vacanța a fost amânată, șatena a preferat să vadă partea bună a lucrurilor, bucurându-se că o posibilă tragedie a fost evitată la timp. Vedeta a povestit întreaga experiență pe rețelele de socializare.

„Nu aveți idee prin ce am trecut. Parcă cineva nu a vrut să plecăm în vacanță. După multe ore fără somn, am aflat că aeronava este defectă. Slavă Domnului că am aflat înainte să decolăm! Nu am fost deloc supărată pe faptul că ne-a întors înapoi. Sunt recunoscătoare că suntem bine, doar că simt că trăiesc un deja-vu. De ce mereu înainte de Paște?”, a scris Larisa Udilă pe Instagram.

De ce a simțit vedeta că trăiește un fenomen de deja-vu

Panica trăită la bord a fost accentuată de faptul că incidentul a avut loc într-o perioadă simbolică, amintindu-i de alte cumpene pe care le-a întâmpinat în trecut. Aceasta a subliniat că astfel de evenimente neplăcute par să se repete mereu înainte de sărbătorile pascale, ceea ce i-a lăsat un gust amar. Cu toate acestea, prezența familiei a ajutat-o pe influencerița Larisa Udilă să rămână pozitivă și să aprecieze faptul că sunt cu toții teferi, în ciuda situației tensionate.