O grupare internațională, din care face parte și un român, este acuzată de jafuri extrem de periculoase asupra unor bancomatelor din Austria. Într-unul dintre atacuri, suflul exploziei a fost atât de puternic încât a smuls o ușă de seif de 50 de kilograme. Ușa a zburat 20 de metri și a trecut la o distanță de doar doi metri de un agent de pază. Inculpații sunt acuzați acum că au pus în pericol vieți omenești și riscă pedepse de până la 10 ani de închisoare.

Cum a reușit o grupare internațională să fure sute de mii de euro

Potrivit , atacul din Gänserndorf, petrecut în februarie 2025, a fost marcat de o exploziei care a pus în pericol viața cetățenilor. Hoții au reușit să fure aproape 273.000 de euro dintr-o singură lovitură. Totuși, în graba lor de a fugi de la locul faptei, aceștia au lăsat în urmă aproximativ 200.000 de euro împrăștiați printre dărâmături. Procurorii susțin că gruparea, formată din cetățeni olandezi, români și germani, a comis trei astfel de atacuri, reușind să fure în total 660.000 de euro.

Pe lângă sumele furate, pagubele materiale lăsate în urmă sunt uriașe. Distrugerile provocate sucursalelor bancare sunt estimate la 2,5 milioane de euro. Majoritatea banilor furați ar fi fost spălați în Olanda. Anchetatorii au subliniat că riscul de victime a fost enorm, mai ales că unele bănci aveau apartamente locuite chiar deasupra sediilor unde au avut loc exploziile.

Ce tehnici foloseau hoții pentru a scăpa de poliție

Gruparea opera cu o precizie militară și folosea tehnologie avansată pentru a evita capturarea. Membrii bandei supravegheau băncile timp îndelungat cu minicamere video montate discret în apropiere. Pentru a nu fi detectați în timpul deplasărilor, aceștia închiriau garaje secrete pentru mașinile de fugă și foloseau telefoane de unică folosință. De asemenea, comunicarea între ei se făcea exclusiv prin aplicații cu mesaje criptate.

Planul lor de fugă includea și măsuri logistice drastice. Hoții stocau în canistre sute de litri de benzină pentru a traversa granițele fără să oprească în benzinării, unde ar fi putut fi surprinși de camerele de supraveghere.

Cum au fost prinși în capcană de autoritățile austriece

Gruparea fost prinsă, după o tentativă eșuată de jaf în Superioară. Fără să știe, suspecții erau deja monitorizați de poliție. Proprietarul unui garaj închiriat de aceștia a devenit suspect și a alertat autoritățile. Forțele de ordine au supravegheat locația timp de câteva zile, așteptând momentul potrivit pentru a interveni.

În momentul în care au încercat să părăsească garajul după un atac eșuat, cei cinci bărbați au fost blocați și arestați. Aceștia sunt acuzați de constituire de grup infracțional, furt calificat și punerea în pericol a vieții prin folosirea explozibililor. Doar cel mai tânăr membru al grupului, un german de 19 ani, ar putea beneficia de o pedeapsă mai blândă, fiind judecat conform legii pentru minori.