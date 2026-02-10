B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Un român a aruncat în aer un seif în Austria: Hoții au fugit cu o sumă uriașă chiar pe lângă agentul de pază

Un român a aruncat în aer un seif în Austria: Hoții au fugit cu o sumă uriașă chiar pe lângă agentul de pază

Flavia Codreanu
10 feb. 2026, 16:31
Un român a aruncat în aer un seif în Austria: Hoții au fugit cu o sumă uriașă chiar pe lângă agentul de pază
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. Cum a reușit o grupare internațională să fure sute de mii de euro
  2. Ce tehnici foloseau hoții pentru a scăpa de poliție
  3. Cum au fost prinși în capcană de autoritățile austriece

O grupare internațională, din care face parte și un român, este acuzată de jafuri extrem de periculoase asupra unor bancomatelor din Austria. Într-unul dintre atacuri, suflul exploziei a fost atât de puternic încât a smuls o ușă de seif de 50 de kilograme. Ușa a zburat 20 de metri și a trecut la o distanță de doar doi metri de un agent de pază. Inculpații sunt acuzați acum că au pus în pericol vieți omenești și riscă pedepse de până la 10 ani de închisoare.

Cum a reușit o grupare internațională să fure sute de mii de euro

Potrivit libertatea, atacul din Gänserndorf, petrecut în februarie 2025, a fost marcat de o exploziei care a pus în pericol viața cetățenilor. Hoții au reușit să fure aproape 273.000 de euro dintr-o singură lovitură. Totuși, în graba lor de a fugi de la locul faptei, aceștia au lăsat în urmă aproximativ 200.000 de euro împrăștiați printre dărâmături. Procurorii susțin că gruparea, formată din cetățeni olandezi, români și germani, a comis trei astfel de atacuri, reușind să fure în total 660.000 de euro.

Pe lângă sumele furate, pagubele materiale lăsate în urmă sunt uriașe. Distrugerile provocate sucursalelor bancare sunt estimate la 2,5 milioane de euro. Majoritatea banilor furați ar fi fost spălați în Olanda. Anchetatorii au subliniat că riscul de victime a fost enorm, mai ales că unele bănci aveau apartamente locuite chiar deasupra sediilor unde au avut loc exploziile.

Ce tehnici foloseau hoții pentru a scăpa de poliție

Gruparea opera cu o precizie militară și folosea tehnologie avansată pentru a evita capturarea. Membrii bandei supravegheau băncile timp îndelungat cu minicamere video montate discret în apropiere. Pentru a nu fi detectați în timpul deplasărilor, aceștia închiriau garaje secrete pentru mașinile de fugă și foloseau telefoane de unică folosință. De asemenea, comunicarea între ei se făcea exclusiv prin aplicații cu mesaje criptate.

Planul lor de fugă includea și măsuri logistice drastice. Hoții stocau în canistre sute de litri de benzină pentru a traversa granițele fără să oprească în benzinării, unde ar fi putut fi surprinși de camerele de supraveghere.

Cum au fost prinși în capcană de autoritățile austriece

Gruparea fost prinsă, după o tentativă eșuată de jaf în Austria Superioară. Fără să știe, suspecții erau deja monitorizați de poliție. Proprietarul unui garaj închiriat de aceștia a devenit suspect și a alertat autoritățile. Forțele de ordine au supravegheat locația timp de câteva zile, așteptând momentul potrivit pentru a interveni.

În momentul în care au încercat să părăsească garajul după un atac eșuat, cei cinci bărbați au fost blocați și arestați. Aceștia sunt acuzați de constituire de grup infracțional, furt calificat și punerea în pericol a vieții prin folosirea explozibililor. Doar cel mai tânăr membru al grupului, un german de 19 ani, ar putea beneficia de o pedeapsă mai blândă, fiind judecat conform legii pentru minori.

Tags:
Citește și...
Insula preferată pentru vacanțe, scena unui dezastru sanitar. Peste 1.500 de turiști s-au îmbolnăvit, alții au murit din cauza unor bacterii. Iohannis a mers acolo în 2023
Externe
Insula preferată pentru vacanțe, scena unui dezastru sanitar. Peste 1.500 de turiști s-au îmbolnăvit, alții au murit din cauza unor bacterii. Iohannis a mers acolo în 2023
Coreea de Nord: elevi și adolescenți, executați pentru că au vizionat seriale sud-coreene și muzică K-Pop
Externe
Coreea de Nord: elevi și adolescenți, executați pentru că au vizionat seriale sud-coreene și muzică K-Pop
Proces împotriva Meta și Google. Cele două companii sunt acuzate că provoacă dependență tinerilor utilizatori
Externe
Proces împotriva Meta și Google. Cele două companii sunt acuzate că provoacă dependență tinerilor utilizatori
Scenariu șocant în presa din Rusia. Se vorbește de „Moartea României”. Experții militari ruși, despre distrugerea Bucureștiului: “N-am ezita să folosim mijloace speciale, inclusiv focoase nucleare”
Externe
Scenariu șocant în presa din Rusia. Se vorbește de „Moartea României”. Experții militari ruși, despre distrugerea Bucureștiului: “N-am ezita să folosim mijloace speciale, inclusiv focoase nucleare”
Papa Leon al XIV-lea a trimis generatoare și ajutoare medicale în Ucraina
Externe
Papa Leon al XIV-lea a trimis generatoare și ajutoare medicale în Ucraina
Mare scandal în Italia. Un oficial a găsit „combinația” perfectă. Cum ar fi făcut bani din ponturi sigure
Externe
Mare scandal în Italia. Un oficial a găsit „combinația” perfectă. Cum ar fi făcut bani din ponturi sigure
Regele Charles a reacționat oficial față de legăturile lui Andrew cu dosarul Epstein
Externe
Regele Charles a reacționat oficial față de legăturile lui Andrew cu dosarul Epstein
Descoperire într-o peșteră din SUA: Organismele de milioane de ani pot să arate dacă există viața extraterestră
Externe
Descoperire într-o peșteră din SUA: Organismele de milioane de ani pot să arate dacă există viața extraterestră
Jaf pe o autostradă în Italia: Un comando a tras cu mitraliere în poliție și a aruncat mașini în aer
Externe
Jaf pe o autostradă în Italia: Un comando a tras cu mitraliere în poliție și a aruncat mașini în aer
VIRAL. Mii de căței Golden Retriever, sărbătoriți într-un parc din SUA (VIDEO)
Externe
VIRAL. Mii de căței Golden Retriever, sărbătoriți într-un parc din SUA (VIDEO)
Ultima oră
16:21 - Metodele de furt ale politicienilor români. „Umflarea costurilor” și „Externalizarea” sunt într-un top al Chat GPT
16:19 - Insula preferată pentru vacanțe, scena unui dezastru sanitar. Peste 1.500 de turiști s-au îmbolnăvit, alții au murit din cauza unor bacterii. Iohannis a mers acolo în 2023
16:17 - Capul Sfântului Gheorghe ajunge pentru prima dată în România. Locul unde credincioșii se vor putea închina
16:13 - Teribil accident în Iași: Printre victime, o femeie însărcinată. Nici fătul nu a putut fi salvat. Care a fost cauza
15:55 - UPDATE: Judecătorul propus de Nicușor Dan rămâne la CCR / Instanța a judecat cererea de anulare a numirii lui Dacian Dragoş la Curtea Constituțională
15:34 - România, pe locul 22 în clasamentul mondial de rugby. „Stejarii” își mențin poziția
15:23 - Surse: Răsturnare de situație! Cui aparține, de fapt, drona găsită în stațiunea Mamaia
15:21 - Piața imobiliară în pericol de colaps. Peste 60% dintre dezvoltatori sunt în risc de colaps (ANALIZĂ)
15:03 - Cafeaua și ceaiul, asociate cu un risc mai scăzut de demență. Ce arată un studiu desfășurat pe parcursul a 40 de ani
14:59 - Reacția lui Augustin Zegrean după ce un judecător CCR a intrat în concediu paternal înainte de o decizie pe legea pensiilor speciale: “E o problemă acolo”