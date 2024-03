O imagine cu o minge de fotbal acoperită de scoici a câștigat premiul pentru cea mai bună poză din natură, În Marea Britanie

O imagine incredibilă a unei mingi de fotbal acoperită cu scoici este câștigătoarea British Wildlife Photography Awards de anul acesta. Poza a fost aleasă din peste 14.000 de imagini înscrise în concurs de fotografi amatori și profesioniști, arată .

Mingea ar fi traversat oceanul cu tot cu scoici

Fotografia, care a câștigat și la categoria Coast and Marine, a fost realizată de Ryan Stalker.

„Deasupra apei este doar o minge de fotbal.

Dar sub linia de plutire este o colonie de creaturi. Mingea a ajuns în Dorset după ce a făcut o călătorie uriașă peste oceanul Atlantic”, spune Stalker în prezentarea imaginii.

