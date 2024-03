O mașină a intrat în coloana oficială a lui Joe și Jill Biden. Serviciul Secret a intervenit prompt (VIDEO)

Un autoturism a intrat într-un SUV parcat care făcea parte din coloana oficială a președintelui și primei doamne a SUA, Joe și Jill Biden, duminică, în Wilmington, Delaware, potrivit .

Cuplul prezidențial participase la o recepție cu staff-ul de campanie în Wilmington, acolo unde se află sediul central al campaniei. După eveniment, Joe Biden s-a oprit pentru a discuta cu reporterii, care l-au întrebat de ce este în spatele lui Donald Trump în sondaje.

Biden le-a răspuns reporterilor că se uită la „sondajele greșite”. Câteva momente mai târziu, o mașină cu numere de Delaware a intrat într-un SUV parcat vizavi de sediul de campanie.

BREAKING: A car has crashed into President Joe Biden’s parked motorcade in Wilmington, Delaware, leaving Biden “shocked.”

According to the Daily Mail, Biden’s Secret Service agents pulled their guns on the driver who rammed into one of the SUVs.

The man who was driving the car…

— Collin Rugg (@CollinRugg)