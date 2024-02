O mașină autonomă Waymo, vandalizată și incendiată pe străzile din San Francisco (VIDEO)

Într-un atac fără precedent, un taxi autonom Waymo, aparţinând grupului Alphabet, compania din care face parte și Google, a fost vandalizat şi incendiat de către mai multe persoane, în timp ce circula în oraş fără pasageri la bord, , relatează .

Incidentul s-a produs în Chinatown, cartierul chinezesc al metropolei americane, în timpul sărbătorii Noului An Chinezesc.

Un martor ocular a declarat pentru Reuters că nebunia a început atunci când un tânăr a sărit pe capota mașinii și, în uralele mulțimii, i-a spart parbrizul.

”Totul s-a transformat într-o sălbăticie”, mai spune martorul ocular descriind scena la care a asistat în care tineri purtând glugi sparg geamurile mașinii sau scriu mesaje pe ea.

”Au fost două grupuri de persoane, cei care îi încurajau pe tinerii care distrugeau vehicului și cei care, șocați, filmau scena. Nimeni nu a încercat să se împotrivească”, a mai adăugat martorul scenelor de violență.

A video posted on social media showed a crowd vandalizing a Waymo robotaxi in San Francisco before setting it on fire, highlighting growing hostility toward self-driving cars

Într-o declarație de presă, compania Waymo afirmă că vehiculul a fost incendiat după ce în interiorul său au fost aruncate mai multe artificii.

”Vehiculul nu transporta niciun pasager şi nu s-a semnalat niciun rănit. Acţionăm în strânsă colaborare cu oficiali locali în domeniul securităţii pentru a răspunde situaţiei”, a anunţat purtătoarea de cuvânt a Waymo.

Poliția din San Francisco investighează cazul, până în prezent nu au fost făcute arestări.

Mașina incendiată, un Jaguar I-PACE, este echipat cu 29 de camere video și alți numeroși senzori.

🔴 Watch: Waymo driverless car set on fire by San Francisco crowd

Incident marks the most destructive attack yet on a self-driving car in the US

Read more ⬇️

📸: Michael Vandi

— Telegraph US (@TelegraphUS)