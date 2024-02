O profesoară este acuzată că a atras o minoră într-o relație amoroasă: „Nu mai pot avea o relație” / Ce a declarat eleva

că a „ademenit o elevă de 14 ani într-o relație amoroasă”. Dascălul ar fi întreținut relații intime cu minora de mai multe ori. Pe când a făcut-o pe fată să creadă că au o relație, Ellie Pattison avea 23 de ani.

Un tribunal din Marea Britanie o acuză pe femeie că „a întreținut relații sexuale în mode repetat” cu o elevă „vulnerabilă”.

Femeia, acum în vârstă de 29 de ani, neagă toate acuzațiile care i se aduc.

Profesoara, surprinsă în momente indecente

Unul dintre prietenii elevi a declarat că cele două au fost văzute în timp ce se sărutau în fața școlii, susțin procurorii. După cele întâmplate, suspendată din funcție. Ulterior, minora a raportat „relația nepotrivită” pe care o avea cu profesoara.

„A abuzat de poziția sa de încredere, dar a făcut-o și pe reclamantă, care era un copil vulnerabil, să creadă că era o relație reală și că o iubea”, a spus un procuror.

Conform unor rapoarte, profesoara și minora și-ar fi trimis mesaje intime și și-ar fi montat camere de luat vederi în dormitoarele lor pentru a se putea urmări una pe cealaltă.

„Mi-a spus că s-a îndrăgostit de mine și că era îndrăgostită de mine”, a spus tânăra.

De asemenea, minora a povestit și că profesoara a luat-o cu mașina personală și a încercat să o sărute în timp ce era în stare de ebrietate.

„Stăteam acolo și m-a sărutat din nou, iar a doua oară am sărutat-o și eu și din acel moment am început să încercăm să fim împreună. Nu am mai avut niciun sentiment pentru ea în felul acesta înainte”, a adăugat ea, potrivit .

„M-a afectat atât de rău încât nici măcar nu mai pot avea o relație cu cineva. De fiecare dată când văd un Peugeot argintiu mă uit să văd dacă este ea”, a mai povestit tânăra.