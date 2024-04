O româncă arată ce se poate cumpăra de 125 de lei în Hong Kong, al cincilea cel mai scump oraș din lume

O influenceriță româncă stabilită a arătat pe contul ei de TikTok ce cumpărături a făcut de 125 de lei.

Ce a cumpărat de 125 de lei

Românca locuiește de șapte ani alături de soțul ei și lucrează la ca profesoară de engleză la o grădiniță. Ea este din Craiova și postează pe TikTok videoclipuri din viața de zi cu zi într-unul dintre cele mai scumpe orașe din lume, conform

În noiembrie, tânăra a postat un videoclip în care a arătat ce cumpărături a făcut de 125 de lei, în jur de 211 de dolari Hong Kong. Ea a luat parmezan, spaghete, banane, ciuperci negre, sos de paste, smântână, piper și chipsuri la promoție.

„Ce poţi cumpăra cu 125 de lei în Hong Kong? Am fost la cumpărături, aşa că să vă arăt. În primul şi primul rând mi-au sărit nişte din astea în faţă (n.r. două pungi de chipsuri) aşa că am luat două, erau la promoţie. Apoi am luat două din pungi de parmezan că mi s-a făcut poftă de paste. Şi dacă tot vorbim de paste am luat niste spaghete. Am zis să iau şi eu fructe şi legume aşa că am luat nişte banane (…), nişte ciuperci negre, un sos de paste, o smântânică şi un piper. Cum vi se par preţurile? În România am ieşi mai ieftin sau mai scump?”, spune românca, pe TikTok.

Singapore, cea mai scumpă țară din lume

În 2023, prețurile au crescut cu 7,4%, fiind o ușoară scădere față de 2022, când erau la nivelul de 8,1%, dar costul vieții nu arăta semne de încetinire, arată cercetarea publicată Economist Intelligence Unit.

Singapore se află pe primul loc în clasamentul costului vieții, pentru a 11 oară. Este țara cea mai scumpă, atât alimentele, cât și îmbrăcămintea au prețuri foarte mari. Zurich este al doilea oraș din clasament, având prețuri mari la alimente, bunuri de uz casnic și recreere. Pe locul trei se află Geneva și New York, iar Hong Kong se află pe locul cini.