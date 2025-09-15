B1 Inregistrari!
O româncă şi iubitul ei englez au fost surprinși în timp ce se scăldau în apele canalelor din Veneția. Amenda uriașă pe care au primit-o

George Lupu
15 sept. 2025, 19:30
O româncă şi iubitul ei englez au fost surprinși în timp ce se scăldau în apele canalelor din Veneția. Amenda uriașă pe care au primit-o
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Cum a fost surprins cuplul în apele din Veneția
  2. Ce amendă au primit cei doi
  3. Veneția, sufocată de turiști

Un cuplu a fost surprins în timp ce intra în apă în Canal Grande și Rio di San Vidal din Veneția. Aceștia au fost observați pe 11 septembrie, de niște gondolieri de la stația San Vidal și au alertat poliția locală, care, la intervenție, a identificat cuplul, i-a amendat și i-a evacuat din centrul istoric.

Cum a fost surprins cuplul în apele din Veneția

Patrula poliției locale a ajuns la fața locului în câteva minute și, cu asistența ambarcațiunii de serviciu, i-a identificat pe cei doi indivizi: un cetățean britanic în vârstă de 35 de ani și partenera sa, o româncă în vârstă de 25 de ani.

Turiștii, rezidenți ai Marii Britanii, au fost surprinși scufundându-se în apele Canalului Grande și Rio di San Vidal, în apropierea stației de gondolă, chiar sub fostul Consulat Britanic, scrie presa din Italia.

Cei doi au fost amendați în conformitate cu Regulamentul Poliției și Securității Urbane, care interzice îmbăierea de-a lungul canalelor din centrul istoric.

Ce amendă au primit cei doi

Ambii au fost amendați cu 350 de euro și li s-a ordonat să părăsească centrul istoric al Veneției pentru 48 de ore, alături de o amendă suplimentară de 100 de euro. Ordinul, care a intrat în vigoare imediat, le-a pus capăt efectiv vacanței.

„Le mulțumesc gondolierilor pentru cooperare și pentru raportarea la timp, care au permis Poliției noastre Locale să intervină imediat”, a comentat consilierul pentru Securitate, Elisabetta Pesce.

„Angajamentul administrației orașului este de a combate ferm comportamentul lipsit de respect și necivilizat, deoarece protejarea Veneției înseamnă apărarea demnității unui oraș unic și asigurarea decenței atât pentru locuitori, cât și pentru vizitatori.”

De la începutul anului, au fost emise peste o mie de ordine de evacuare pentru încălcări de diverse tipuri, confirmând că Veneția este una dintre municipalitățile italiene care utilizează cel mai mult acest instrument pentru a combate degradările urbane.

Veneția, sufocată de turiști

În ciuda anilor de inițiative mediatizate și anunțuri ferme, problema turismului excesiv în Veneția rămâne în mare parte nerezolvată, în timp ce depopularea este un cerc vicios – cu cât pleacă mai mulți oameni, cu atât viața de zi cu zi devine mai grea pentru cei rămași în urmă.

Aproximativ 30 de milioane de turiști vizitează orașul în fiecare an; majoritatea sunt excursioniști de o zi care vin din regiunea Veneto sau vin de pe vase de croazieră.

Mulți vor sta doar câteva ore și vor vedea puțin dincolo de repere celebre – Podul Rialto, Palatul Dogilor și Piața San Marco. Vor cumpăra câteva fleacuri și vor pleca. Astfel de vizitatori aduc puține beneficii economice orașului, dar numărul lor deteriorează clădirile fragile ale Veneției, îi suprasolicită infrastructura, împiedică localnicii să-și vadă de treabă și creează, de asemenea, o experiență de vizitare plăcută. Nimeni nu beneficiază, nici măcar turiștii, potrivit platformei responsibletravel.com.

Motivele din spatele turismului excesiv în Veneția sunt complexe și multiple, iar multe dintre aceleași probleme apar în orașe precum Barcelona, ​​Reykjavik și Dubrovnik – creșterea rapidă a aviației low-cost, a vaselor de croazieră și a platformelor de partajare a locuințelor de la egal la egal sunt toate părțile vinovate. Dar soluțiile prezentate până acum în Veneția, de la interzicerea vaselor de croazieră la introducerea taxelor turistice, au făcut puțin pentru a rezolva problema.

Este o problemă care devine mai urgentă în fiecare an. Turismul excesiv duce la depopulare în Veneția, pe măsură ce viața devine din ce în ce mai grea pentru locuitori. Mai puțin de 50.000 de oameni încă locuiesc în oraș. Departe de a fi senină, Veneția este mai corect etichetată astăzi drept „parc tematic” și „monocultură economică”. Acesta este un oraș care se scufundă sub greutatea propriei popularități.

