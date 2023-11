O sinagogă a fost incendiată în Armenia. Acesta nu este primul atac antisemit asupra „Mordechai Navi” din Erevan (VIDEO)

Sinagoga „Mordechai Navi” din capitala armeană Erevan a fost incendiată de persoane necunoscute. Într-un videoclip care circulă pe internet, se poate observa cum ușa sinagogii e acoperită de flăcări.

Amintim că acesta nu este primul atac asupra sinagogii „Mordechai Navi”.

Un antisemit a stropit sinagoga cu vopsea și a spart geamul, pe 3 octombrie.

A synagogue was set on fire in

Unknown persons set fire to the synagogue „Mordechai Navi” in . A video spread on social networks shows the door of the synagogue on fire.

This is not the first attack on this synagogue in Yerevan. On October 3, an anti-Semite…

— NEXTA (@nexta_tv)