O stațiune montană bulgară intră în era euro în noaptea de Revelion. Care sunt temerile hotelierilor

Iulia Petcu
29 oct. 2025, 22:56
O stațiune montană bulgară intră în era euro în noaptea de Revelion. Care sunt temerile hotelierilor
captura video Youtube
Cuprins
  1. Ce probleme ridică trecerea de la leva la euro
  2. Cum se pregătește industria pentru tranziție
  3. Ce efecte ar putea avea adoptarea euro asupra turismului

Stațiunea bulgară Bansko, una dintre cele mai populare destinații montane din Europa de Est, se pregătește pentru o schimbare majoră. Odată cu apropierea trecerii Bulgariei la moneda unică europeană, antreprenorii locali din turism își exprimă temerile legate de impactul acestei tranziții asupra activității lor zilnice. Cel mai mare val de turiști este așteptat chiar în perioada sărbătorilor de iarnă, ceea ce amplifică presiunea asupra operatorilor din industrie.

Ce probleme ridică trecerea de la leva la euro

Reprezentanții sectorului turistic din Bansko au solicitat o întâlnire de urgență cu autoritățile, pentru a clarifica procedurile de plată și raportare a veniturilor. Discuțiile sunt cerute mai ales în contextul în care sezonul de iarnă aduce o afluență masivă de vizitatori, iar tranzacțiile devin tot mai numeroase.

Potrivit lui Marin Bistrin, președintele Uniunii Întreprinderilor Turistice, operatorii se confruntă cu dificultăți în gestionarea plăților în două monede. „Dacă o factură este plătită între orele 12 și 1 dimineața atât în leva, cât și în euro, cum calculăm cu exactitate suma în euro? Ar trebui să menținem rezerve separate de numerar pentru leva și euro? Cât numerar ar trebui să păstrăm la îndemână când băncile sunt închise? Sancțiunile potențiale sunt severe, iar această incertitudine ne îngrijorează foarte mult”, a explicat Bistrin, potrivit G4media.

Cum se pregătește industria pentru tranziție

Antreprenorii locali cer ca statul să intervină rapid cu îndrumări clare. Aceștia vor ca Ministerul Turismului și Agenția Națională de Administrare Fiscală să ofere soluții concrete pentru situațiile care pot apărea în perioada de dublă circulație monetară.

Bistrin a precizat că o sesiune oficială cu experți guvernamentali este planificată în următoarele două săptămâni. Scopul este de a răspunde întrebărilor și de a oferi companiilor timpul necesar pentru a adapta sistemele contabile și casele de marcat la noul regim. Hotelierii se tem că erorile de conversie ar putea duce la sancțiuni, iar lipsa de claritate privind reglementările sporește tensiunile.

Ce efecte ar putea avea adoptarea euro asupra turismului

Deși îngrijorările sunt mari pe termen scurt, industria turistică din Bansko rămâne optimistă. Mulți antreprenori consideră că adoptarea monedei europene va aduce stabilitate și va atrage investitori noi.

„Sunt convins că adoptarea euro este o măsură corectă pentru industria noastră. În cele din urmă, aceasta va consolida turismul din Bulgaria, care este cel mai robust sector al țării”, a declarat Marin Bistrin, relatează novinite.com.

Specialiștii din domeniu estimează că, odată ce procedurile vor fi clarificate, tranziția la euro va sprijini dezvoltarea turismului pe termen lung. O monedă comună cu alte state europene ar putea facilita plățile, ar crește transparența și ar aduce mai multă încredere în economia locală.

