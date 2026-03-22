B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
O tânără a descoperit că un bărbat locuia în podul casei sale. Luni de zile, ea a fost tratată ca o nebună: „Auzeam pași. Nimeni nu m-a crezut” (VIDEO)

Traian Avarvarei
22 mart. 2026, 19:09
Sursa foto simbol: Freepik

O tânără de 31 de ani din Kent, Anglia, a trăit mai multe luni o experiență desprinsă parcă din filmele de groază, după ce un bărbat și-a găsit refugiu în podul casei sale. Nimeni n-a crezut-o că locuiește cineva acolo.

Experiență de groază cu un ”locatar” misterios

Chloe a povestit pe TikTok prin ce experiență a trecut. Ea era convinsă că locuiește cineva în podul casei deoarece „stăteam în pat și auzeam pași și pe cineva acolo sus”.

@cspooner.25 #mentalhealth #scary #storytime

Ea a vorbit de mai multe ori cu prietenii ei, inclusiv cu o prietenă care locuia în aceeași clădire, sub apartamentul ei. Însă nimeni n-a crezut-o, fiind făcută „nebună”.

Prietenii i-au spus că „trece printr-un episod psihotic” și au convins-o să meargă la medic. Doctorul i-a prescris medicamente antipsihotice, care o făceau să se simtă „ca un zombie”.

După două luni, într-o noapte, Chole a suferit un șoc când persoana respectivă, un bărbat, a deschis trapa de la pod și s-a uitat direct la ea.

Fata a fugit speriată și a sunat la poliție. Agenții au inspectat podul, iar ”locatarul” misterios s-a dovedit a fi un prieten al unuia dintre vecinii ei, scrie presa locală.

După toate câte i s-au întâmplat, însă, Chloe nu e supărată pe prietenii ei și spune că nu învinovățește pe nimeni.

Tags:
Ultima oră
