O tornadă a facut ravagii în mai multe zone din Belgia. Zeci de case și mașini au fost distruse (VIDEO)

O a făcut prăpăd în , în zonele situate între Anvers și Mechelen. Zeci de case și mașini au fost avariate în comuna Wavre-Sainte-Catherine, din provincia belgiană Antwerpen, informează site-ul .

În total 40 de locuințe au fost avariate și două locuințe au fost declarate nelocuibile. Locuitorii au găsit adăpost la rude. Pompierii au reușit să securizeze din nou clădirile în majoritatea locurilor.

Potrivit serviciilor de meteorologie, tornada a avut loc chiar în timpul unei furtuni.

După ce aceasta a trecut, poliția locală a făcut apel la oameni, să evite „împrejurimile Wavre Sainte-Catherine”, unde au fost avariate foarte multe mașini.

Tornada a smuls acoperișurile caselor pe o porțiune de aproximativ patru kilometri și a distrus, de asemenea, o seră mare, a confirmat poliția locală.

Cinci departamente din Franţa – Nord, Aisne, Ardennes, Meuse şi Meurthe-et-Moselle -, situate la frontiera cu Belgia, au fost plasate în alertă cod portocaliu de revărsări de ape.

🌪 Een heuse vanmiddag over de grens bij Brabant in België! Er is veel schade veroorzaakt: de kracht van dit exemplaar is goed te zien op deze video. Gemaakt door een inwoner…

