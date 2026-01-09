O descoperire atrage atenția vizitatorilor unui muzeu din Wrocław, al treilea oraș ca mărime din Polonia. În spatele ei se ascunde o poveste cu adevărat înfiorătoare. Instituția a îmbogățit recent colecția sa de curiozități cu o piesă rară. Este vorba despre o trusă autentică pentru vânarea vampirilor, datată de la începutul secolului al XX-lea, informează .

De ce au devenit trusele pentru vânarea vampirilor o obsesie la începutul secolului XX

Părând mai degrabă o recuzită scoasă dintr-un film vintage cu Dracula, cutia are o poveste neașteptată. Aceasta a fost descoperită într-un magazin de antichități din Varșovia, nu într-un castel sau criptă, așa cum s-ar fi crezut. Descoperirea le aparține cercetătorilor de la Universitatea de Medicină din Wrocław, care au decis să o achiziționeze. Obiectul a fost adus ulterior în oraș pentru a fi expus publicului la Muzeul de Științe Criminalistice.

„Aceasta este cu siguranță originală”, a declarat dr. Jędzrej Siuta, curatorul muzeului. „Este un set vechi și totul sugerează că datează de la începutul secolului XX, când au fost produse majoritatea seturilor de acest gen – există și altele mai vechi, dar sunt și mai rare”, a precizat el.

Potrivit lui Siuta, datarea estimativă a trusei indică începutul secolului XX. Aceasta coincide cu perioada în care fascinația pentru a atins cote maxime. Totul a fost alimentat de succesul romanului Dracula, semnat de Bram Stoker.

Cartea, publicată în 1897, a declanșat o adevărată obsesie colectivă. Chiar dacă interesul pentru aceste creaturi a revenit în anii ’50 și este din nou prezent astăzi, intervalul 1900–1920 rămâne vârful acestui fenomen. În acei ani au apărut și trusele mobile pentru combaterea vampirilor. Ele erau vândute în valize, cutii speciale sau, în cazuri neobișnuite, în cutii de vioară, asemenea celei intrate recent în colecția muzeului.

Cât valorează, de fapt, o trusă autentică pentru vânarea vampirilor

Suma plătită de muzeul din Wrocław pentru această achiziție rămâne necunoscută. Piața de profil arată însă clar că vorbim despre obiecte extrem de valoroase. De-a lungul anilor, astfel de relicve au fost adjudecate la prețuri impresionante. În 2010, o trusă similară a fost vândută de Christie’s South Kensington pentru 6.000 de lire sterline. Doi ani mai târziu, un alt set a ajuns la 7.500 de lire sterline la casa de licitații Tennant’s.

Recordul a fost depășit în 2022, când o cutie a fost cumpărată pentru suma spectaculoasă de 16.900 de lire sterline. Dincolo de valoarea financiară, curatorul Jędzrej Siuta este convins că muzeul a pus mâna pe o piesă cu adevărat rară.

Spre deosebire de majoritatea seturilor, produse în Germania, Franța sau Anglia, acesta este de origine poloneză. Tocmai acest detaliu îl transformă într-un exponat cu adevărat neobișnuit.

Ce obiecte se ascund în interiorul trusei pentru vânarea vampirilor

Setul impresionează prin varietatea și simbolismul său, reunind obiecte considerate esențiale în lupta cu forțele malefice. În interior se află crucifixuri din alamă, o carte de rugăciuni, un sfeșnic și o oglindă. De asemenea, setul include două sticle, una cu apă sfințită și cealaltă cu un lichid misterios, care urmează să fie analizat.

Printre cele mai neobișnuite piese se numără coarnele de cerb. Acestea erau folosite în tradițiile slave ca mijloc de alungare a spiritelor rele.alungare a spiritelor rele. În credințele vechi, căprioara simboliza puritatea și lumina soarelui. Siuta explică faptul că aceste coarne erau considerate arme eficiente împotriva vampirilor, fiind folosite uneori în locul țărușilor de lemn.

Argintul era văzut ca un element de protecție, nu doar din motive mistice. Proprietățile sale antibacteriene erau asociate cu prevenirea bolilor precum ciuma. De asemenea, cuiele erau utilizate pentru sigilarea sicrielor. Ciocanele și țărușii din lemn tare sau fier erau destinate străpungerii inimii sau craniului. „Inimile vampirilor suspectați erau străpunse cu țăruși din plop sau alte esențe tari de lemn sau cu tije de fier”, a adăugat Siuta. „Uneori, craniul era străpuns între ochi”, a mai transmis el.

În unele ritualuri vechi, pentru a împiedica întoarcerea morților, se recurgea inclusiv la decapitare sau la plasarea de pietre în gură.

Cum explică muzeul frica de vampiri și superstițiile unei epoci

Muzeul își propune acum să aducă lumină asupra credințelor și practicilor care, odinioară, alimentau teama de vampiri. Conform superstițiilor vremii, persoanele sensibile la lumină puteau fi ușor suspectate de . La fel se întâmpla și în cazul celor cu trăsături considerate neobișnuite, precum o culoare rară a ochilor.

„Uneori, după deschiderea mormântului, apăreau dovezi „de nerespins”, adică un cadavru care nu prezenta semne de descompunere”, a declarat curatorul muzeului. Astăzi, aceste fenomene au explicații științifice, însă în trecut erau interpretate ca semne ale răului. Nu se știe dacă trusa descoperită a fost vreodată folosită, iar Siuta spun că acest lucru este puțin probabil.

Majoritatea seturilor de acest tip par să fi fost create ca obiecte de curiozitate sau suveniruri extravagante pentru turiști bogați, fascinați de Europa și de poveștile lui Bram Stoker.

„Ceea ce contează cel mai mult pentru noi acum este că conținutul cutiei surprinde spiritul epocii, oferind o privire asupra celor mai răspândite credințe populare despre creaturi despre care se spune că se hrănesc cu sânge uman după moarte”, a mai precizat el.