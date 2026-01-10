B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Donald Trump vrea să facă afaceri cu China și Rusia. Americanii pun pe masă petrolul venezuelean

Donald Trump vrea să facă afaceri cu China și Rusia. Americanii pun pe masă petrolul venezuelean

Adrian Teampău
10 ian. 2026, 16:36
Donald Trump vrea să facă afaceri cu China și Rusia. Americanii pun pe masă petrolul venezuelean
Donald Trump Sursa foro: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
  1. Donald Trump, deschis la afaceri cu petrol venezuelean
  2. Cum justifică intervenția în Venezuela
  3. Donald Trump vrea să-i judece pe marinari

Donald Trump se arată dispus să facă afaceri cu China și Rusia, vânzând celor două state petrol extras din Venezuela. Autoritățile americane au preluat controlul asupra a cinci nave ce transportau petrol venezuelean.

Donald Trump, deschis la afaceri cu petrol venezuelean

Petrolul pe care companiile americane intenționează să-l extragă din Venezuela este destinat oricui intenționează să-l cumpere. Donald Trump a declarat că este dispus să facă afaceri cu China comunistă și Rusia. El a justificat atacul asupra țării din Caraibe prin dorința de a împiedica cele două puteri să-și extindă influența în zonă.

Mesajul transmis de Trump este fără echivoc. America a pus mâna pe petrolul venezuelean și este dispusă să-l vândă oricui dorește. Banii și afacerile sunt mai presus decât ideologia și rivalitățile politice. Într-o declarație de la Casa Albă, a anunțat că este dispus să livreze celor două mari puteri rivale oricât petrol venezuelean au nevoie. A subliniat că administrația sa nu intenționează să impună limite comerciale.

„Suntem deschiși pentru business. China poate cumpăra de la noi cât petrol dorește. Rusia poate primi de la noi atât petrol cât are nevoie. Le place petrolul, chiar dacă produc mult. China, Rusia și oricine altcineva pot veni, iar noi ne deschidem aproape imediat pentru afaceri”, a declarat Trump.

Cum justifică intervenția în Venezuela

Donald Trump a susține că intervenția militară pe care a ordonat-o în Venezuela a avut drept scop blocarea Chinei și Rusiei. El a spus că a vrut să prevină ca cele două puteri să-și extindă influența în Caraibe și pe continentul sud-american. Dacă n-ar fi acționat, a mai spus, cele două puteri ar fi intervenit direct pentru a-și securiza accesul la resursele energetice din zonă.

„Le-am spus Chinei și Rusiei că ne înțelegem foarte bine, că ne plac, dar că nu vrem să fie acolo. Poate ar fi ajuns amândouă în Venezuela, împreună. Acum nu vor mai fi”, a spus Trump.

Declarațiile șefului de la Casa Albă vin pe fondul unor operațiuni militare desfășurate de SUA împotriva navelor ce transportau petrol venezuelean. În seara zilei de 7 ianuarie, forțele americane au sechestrat petrolierul Bella-1, în baza unui mandat emis de o instanță federală. Câteva ore mai târziu, a fost reținut un al doilea vas, M/T Sophia. Ambele nave fac parte din flota fantomă a Rusiei și au legătură cu exporturile de petrol ale Venezuelei.

Donald Trump vrea să-i judece pe marinari

Casa Albă a anunțat că membrii echipajului de pe Bella-1 vor fi judecați pentru transportul de petrol aflat sub sancțiuni. Pe 9 ianuarie, SUA au extins operațiunea, retinând petrolierul Olina în Marea Caraibilor, în apropiere de Trinidad.

Donald Trump vrea să transmită un mesaj de forță prin aceste operațiuni. Statele Unite sunt dispuse la operațiuni de forță pentru a-și apăra interesele. Nu vor mai exista ambiguități și excese diplomatice.

Atacul asupra Venezuelei pare să fie primul episod dintr-o strategie mai amplă dar și riscantă. Șeful de la Casa Albă și-a exprimat intenția de a preluat chiar și cu forța, Groenlanda, insula autonomă a Danemarcei. El a spus că ar putea merge până acolo încât, pentru Groenlanda ar sacrifica alianța NATO.

SUA și-a reafirmat controlul asupra emisferei vestice făcând în așa fel încât să îndepărteze competitorii tradiționali din ceea ce consideră propria zonă de influență. Noua abordare propune o combinație de presiune militară, control economic și deschidere selectivă pentru afaceri.

