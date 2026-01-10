Începutul lui 2026 nu aduce doar noi aspirații, ci și creșteri importante ale impozitelor locale. Cetățenii resimt din plin majorările, care se simt ca o povară în plus la bugetul propriu, deja afectat de creșterea TVA-ului din vara lui 2025. Jurnalista Mara Bănică se numără printre cei care au trebuit să scoată bani frumoși din buzunar pentru a achita impozite.

Ce impozite a plătit Mara Bănică pentru casă și mașină

Anul acesta, impozitele locale au crescut semnificativ. Cel mai le resimt cei care trebuie să plătească taxe și pentru locuințe și terenuri și pentru autovehicule. Pentru mulți români, aceste datorii către stat reprezintă o adevărată povară, mai ales că veniturile nu au crescut în același ritm cu taxele.

Printre cei care au avut un șoc la început de an se numără și Mara Bănică. Jurnalista a anunțat pe rețelele de socializare cât trebuie să scoată din portofel pentru impozitele la casă și mașină. Cheltuiala totală ajunge la 6.738 de lei, o sumă considerabilă pentru orice buget.

Vedeta le-a mărturisit fanilor și o altă problemă cu care se confruntă. După ce a plătit aproape 7.000 de lei către stat, Mara Bănică a constatat că și aspiratorul s-a stricat. Sper că o va rezolva rapid și ieftin, dat fiind faptul că încă e în garanție.

„Început de an bun, ce să zic. După impozite de 6.738 lei la casă și mașină, mi s-a stricat aspiratorul. Pur și simplu, cu bateria încărcată full, nu mai pornește. Eu aspir zilnic; încălzirea în pardoseală generează praf. Are garanție, din fericire. […] Sincer, la câți bani am dat pe el, nu mă așteptam să se strice atât de rapid”, a scris Mara Bănică pe .

Cât plătește un contribuabil obișnuit

Potrivit calculelor pentru 2026, un cetățean care deține un de dimensiuni medii, de aproximativ 110 metri pătrați, plătește un impozit anual de peste 3.100 de lei. La această sumă se adaugă taxele pentru terenuri și autoturisme, care pot ridica totalul la peste 3.700 de lei pe an, potrivit Libertatea