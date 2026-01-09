B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Franța se confruntă cu o nouă criză politică. Guvernul se pregătește pentru alegeri anticipate (Surse)

Franța se confruntă cu o nouă criză politică. Guvernul se pregătește pentru alegeri anticipate (Surse)

Adrian Teampău
09 ian. 2026, 22:55
Franța se confruntă cu o nouă criză politică. Guvernul se pregătește pentru alegeri anticipate (Surse)
Premierul francez Sebastien Lecornu Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Blondet Eliot
Cuprins
  1. Sébastien Lecornu pregătește noi alegeri
  2. Bugetul pe 2026 reprezintă o problemă

Sébastien Lecornu, premierul Franței, ia în considerarea organizarea unei runde de alegeri legislative anticipate, în luna martie. Guvernul pe care îl conduce se va confrunta cu două moțiuni de cenzură.

Sébastien Lecornu pregătește noi alegeri

Surse din guvernul francez susțin că premierul a dispus pregătirea unor eventuale alegeri legislative în martie. Scrutinul ar urma să aibă loc la datele prevăzute pentru alegerile municipale, relatează AFP. Sébastien Lecornu ia în considerare acest lucru în condițiile în care guvernul său se confruntă cu două moțiuni de cenzură în Adunarea naţională.

Dacă una dintre acestea ar trece, ar urma dizolvarea Adunării naţionale. Potrivit sursei citate, preşedintele Emmanuel Macron şi prim-ministrul sunt de acord în această privinţă.

Cele două moțiuni cu care este amenințat guvernul sunt axate, în special, pe acordul de liber-schimb cu blocul latinoamerican MERCOSUR. Acestea au fost depuse de partidul stângii radicale La France insoumise (LFI) şi de Rassemblement national (RN, extremă dreapta). Documentele vor fi analizate săptămâna viitoare, marţi și miercuri. Dacă una dintre ele va fi adoptată, şeful guvernului va demisiona.

După demisia lui Lecornu, în cazul în care moțiunile vor trece, cele două tururi ale scrutinului legislativ vor fi organizate în același timp cu alegerile municipale. Acestea sunt programate să se desfășoare pe 15 şi 22 martie, a declarat această sursă.

Bugetul pe 2026 reprezintă o problemă

Premierul Sébastien Lecornu a  comentat aceste moțiuni pe platforma X. El a criticat vineri dimineaţă „poziţii partizane cinice” care „întârzie discuţiile bugetare”. Bugetul statului francez pentru 2026 nu a putut fi votat înainte de 31 decembrie. În lipsa acestuia, Parlamentul a adoptat o lege specială pentru a depăşi o eventuală criză şi pentru a permite continuitatea acţiunilor statului şi a administraţiilor sale.

Deputaţii au reluat examinarea textului joi în comisia de finanţe, unde au respins în mare parte vineri partea de venituri. Felul în care au decurs discuțiile au lăsat puține speranțe că s-ar putea ajunge la un consens de săptămâna viitoare, comentează AFP.

Tags:
Citește și...
P. Diddy i-a trimis vechiului său prieten, Donald Trump, o cerere de grațiere. Care a fost răspunsul președintelui american
Externe
P. Diddy i-a trimis vechiului său prieten, Donald Trump, o cerere de grațiere. Care a fost răspunsul președintelui american
Guvernare pe muchie de cuțit în Olanda. Premierul desemnat va forma un guvern minoritar
Externe
Guvernare pe muchie de cuțit în Olanda. Premierul desemnat va forma un guvern minoritar
Un influencer scoțian a încercat să dea vina pe un român, după ce a omorât o bătrână. Cu ce pedeapsă s-a ales
Externe
Un influencer scoțian a încercat să dea vina pe un român, după ce a omorât o bătrână. Cu ce pedeapsă s-a ales
Iranul, zguduit de proteste violente: O înregistrare video prezintă mai multe cadavre întinse pe străzi, dar și într-un spital din Teheran
Externe
Iranul, zguduit de proteste violente: O înregistrare video prezintă mai multe cadavre întinse pe străzi, dar și într-un spital din Teheran
Patronul barului din Elveția, arestat după incendiul soldat cu 40 de morți și peste 100 de răniți. Ce au transmis autoritățile
Externe
Patronul barului din Elveția, arestat după incendiul soldat cu 40 de morți și peste 100 de răniți. Ce au transmis autoritățile
Kate Middleton rupe tăcerea despre boala care i-a marcat viața. Ce dezvăluiri dureroase a făcut despre diagnosticul de cancer
Externe
Kate Middleton rupe tăcerea despre boala care i-a marcat viața. Ce dezvăluiri dureroase a făcut despre diagnosticul de cancer
Sistem de supraveghere biometrică în magazinele unui lanț cunoscut. Reacție dură a clienților: „De ce ar vrea să se uite la fața mea?”
Externe
Sistem de supraveghere biometrică în magazinele unui lanț cunoscut. Reacție dură a clienților: „De ce ar vrea să se uite la fața mea?”
Descoperire macabră în Pennsylvania! Peste 100 de cranii umane, găsite în casa unui bărbat
Externe
Descoperire macabră în Pennsylvania! Peste 100 de cranii umane, găsite în casa unui bărbat
O femeie și-a reclamat soțul la poliție pentru înșelăciune. Bărbatul i-a ascuns faptul că e chel
Externe
O femeie și-a reclamat soțul la poliție pentru înșelăciune. Bărbatul i-a ascuns faptul că e chel
O boală misterioasă a apărut la Stația Spațială Internațională. Echipajul revine de urgență pe Pământ
Externe
O boală misterioasă a apărut la Stația Spațială Internațională. Echipajul revine de urgență pe Pământ
Ultima oră
23:06 - P. Diddy i-a trimis vechiului său prieten, Donald Trump, o cerere de grațiere. Care a fost răspunsul președintelui american
22:32 - Leguma care poate fi periculoase pentru organism. Dr. Virgiliu Stroescu: „Poate stimula dezvoltarea tumorilor”
22:30 - Lia Olguța Vasilescu dă semnalul revoltei. Primarii își cer partea din taxele și impozitele majorate
22:05 - Cât costă întreținerea unei mașini în 2026? Tot mai puțini români își permit să dețină un autoturism
21:57 - România, lovită de un ciclon mediteranean. Urmează patru zile de vreme extremă. Ce schimbări meteo vor urma
21:44 - Guvernare pe muchie de cuțit în Olanda. Premierul desemnat va forma un guvern minoritar
21:26 - Numărul total de turiști a scăzut în 2025, deși mai mulți străini au vizitat România. Din ce țări vin cei mai mulți vizitatori
21:25 - Șocul unui român după 42 de ani de muncă. Ce pensie va primi, deși ultimul salariu a fost de 7.000 de lei
21:05 - Bucureștenii, revoltați. Cât au ajuns să plătească, pe an, pentru un loc de parcare: „Chiar mi se pare exagerat”
20:55 - Un influencer scoțian a încercat să dea vina pe un român, după ce a omorât o bătrână. Cu ce pedeapsă s-a ales