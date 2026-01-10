Cristi Chivu a reușit, pe banca lui Inter Milano, să devină cel mai bun antrenor din Serie A, pe baza notelor acordate de site-ul TuttoMercatoWeb. În acest context, un fost mare atacant italian îi prezice un viitor strălucit.

Cristi Chivu, cel mai bun tehnician din Serie A

Antonio Cassano, fostul mare , crede că antrenorul român de la Inter Milano ar putea ajunge în Spania sau în , în Anglia. Fostul mare jucător, transformat în analist de fotbal, are doar cuvinte de laudă la adresa lui Cristi Chivu. După 18 etape, în actualul sezon, Inter Milano, a acumulat 42 de puncte și ocupă prima poziție în clasament.

În urma acestei performanțe, românul a fost desemnat cel mai bun antrenor din Serie A. El a obținut o medie, pe baza notelor primite la fiecare dintre cele 18 meciuri, de 6,61. Chivu este urmat de Cesc Fabregas, antrenorul lui Como, cu o medie de 6,56, și de Massimiliano Allegri, de la AC Milan, cu 6,47. În top 5 mai sunt Antonio Conte, tehnicianul campioanei în-titre Napoli, cu o medie de 6,39, și Raffaele Palladino, de la Atalanta (6,31).

„Îl cunosc: poate că a antrenat doar 13 meciuri, dar dacă cineva este un lider, atunci e un lider! A fost căpitan la Ajax la vârsta de 20 de ani. A vrut întotdeauna să joace un anumit tip de fotbal. La Roma, se așeza mereu lângă Guardiola și vorbea, vorbea, vorbea… Făceau exact opusul lui Capello, vorbeau despre fotbal”, l-a descris Cassano.

Un adevărat lider al echipei

Fostul atacant spune despre Cristi Chivu că știe cum să vorbească cu jucătorii și face o treabă foarte bună la Inter. Potrivit spuselor sale, românul va avea un viitor strălucit. În opinia sa, pe măsură ce va căpăta mai multă experiență va fi din ce în ce mai bun.

„Cristian este destinat să fie un antrenor de top. Să antrenezi echipe mai mici e una, dar Inter e alta. Poți să îl asculți ore întregi, spre deosebire de alții care sunt o pacoste. E grozav, sunt mulțumit de munca lui și sunt convins că în scurt timp va fi și mai bun”, a arătat Antonio Cassano.

Din păcate, însă, el crede că Chivu nu va rămâne la Inter. , crede Cassano, este sortit să pregătească o echipă și mai mare. Poate va fi luat de un club din Premier League sau poate va ajunge în Spania, la Barcelona ori Real Madrid.

„Și, din păcate pentru Inter, pentru mine e sortit să meargă la o echipă și mai importantă. Fie în Premier League, fie la cele două din Spania”, a declarat Antonio Cassano, potrivit presei din Italia.

Cristi Chivu lăudat de italieni pentru prestațiile lui Inter

Ca urmare a mediilor obținute, românul va primi premiul pentru cel mai bun antrenor al lunii decembrie în Serie A. Trofeul îi va fi înmânat înaintea meciului dintre Inter și , care va avea loc duminică, de la ora 21:45, pe Stadio „Giuseppe Meazza” din Milano.

Interul, cu Cristi Chivu ca antrenor, a făcut senzație în Serie A în luna decembrie. Echipa a reușit să câștige cu 4-0 împotriva celor de la Como, cu 2-1 împotriva celor de la Genoa și cu 1-0 împotriva celor de la Atalanta. Victoriile i-au adus aprecierile specialiștilor din fotbalul italian.