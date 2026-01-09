Sean Combs, cunoscut ca P. Diddy, i-ar fi cerut în repetate rânduri lui Donald Trump să-l grațieze, însă președintele american ar fi refuzat. Cei doi chiar avuseseră o relație de prieteni, dar legătura s-a deteriorat când Donald Trump a candidat prima dată pentru funcția de președinte, în 2016.

Cum l-a descris Donald Trump pe rapperul Sean Combs

Din 2016, de când Donald Trump a candidat prima dată la președinția SUA, Combs a fost subiectul mai multor acuzații. Tatăl a șapte copii a fost condamnat în octombrie la 50 de luni de închisoare pentru proxenetism, deși acum se pare că vrea să-și recapete libertatea cu ajutorul vechiului său prieten.

De cealaltă parte, Trump a declarat că nu are nicio intenție să aprobe cererea de grațiere a lui Combs, pe care l-a descris ca fiind „foarte ostil”. Vorbind anterior despre cum „relația dintre el și Combs s-a destrămat”, președintele SUA a susținut că rapperul a făcut „declarații urâte” despre el când a candidat la alegerile din 2016, relatează .

„Nu l-am văzut, nu am vorbit cu el de ani de zile… Nu știu. Cu siguranță aș analiza faptele. Dacă cred că cineva a fost tratat incorect, nu ar conta dacă mă place sau nu. M-am înțeles grozav cu el. Părea un tip de treabă. Nu l-am cunoscut bine. Dar când am candidat la alegeri, a fost foarte ostil… E greu.

Suntem ființe umane. Nu ne place ca lucrurile să ne întunece judecata, nu? Dar când cunoșteai pe cineva și vă înțelegeați bine, iar apoi candidezi la alegeri și el face niște declarații groaznice… Deci, nu știu. E mai dificil”, a declarat Donald Trump, anul trecut.

P. Diddy și Donald Trump, surprinși împreună la petreci în anii ’90

Mai multe fotografii îi arată pe P. Diddy și pe Donald Trump la diverse evenimente de la sfârșitul anilor 1990, când muzicianul era în culmea faimei sale, iar Trump făcuse averi din afacerea imobiliară a familiei sale.

Apelând la relația lor bună din urmă cu mai multe decenii, Combs i-ar fi trimis o scrisoare luna trecută lui Trump. Potrivit New York Times, aceasta a fost o cerere de grațiere – la mai puțin de trei luni de la începerea pedepsei sale cu închisoarea.

Când a fost rugat să ofere mai multe detalii despre cerere, Trump a spus: „A, ați dori să vedeți acea scrisoare?”. În ciuda aparentei disponibilități de a o face publică, președintele nu a prezentat .