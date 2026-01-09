Protestele din Iran, împotriva regimului teocratic, iau amploare, iar potrivit unor surse, cel puțin 51 de persoane au fost ucise în confruntările cu autoritățile. În aceste condiții, liderii europeni Emmanuel Macron, Keir Starmer şi Friedrich Merz au luat poziție printr-o declarație comună.

Liderii europeni reacționează după protestele din Iran

Emmanuel Macron, Keir Starmer şi Friedrich Merz au condamnat vineri, într-o , uciderea manifestanţilor şi violenţele comise de forţele de securitate în Iran. Cei trei au cerut autorităților de la Teheran să dea dovadă de reținere față de manifestanții care participă la protestele din Ian, conform AFP și Reuters.

„Suntem profund preocupaţi de informaţiile privind violenţele comise de forţele de securitate iraniene şi condamnăm cu fermitate uciderea manifestanţilor”, se arată în declarația comună.

Liderii francez, britanic şi german îndeamnă autorităţile iraniene „să se abţină de la orice violenţă şi să respecte drepturile fundamentele ale cetăţenilor iranieni”. Reacția a venit după ce un val proteste au zguduit, în ultimele zile, regimul Republicii islamice. Liderul suprem iranian, a avertizat vineri că Republica islamică nu va da înapoi în faţa acestui val de manifestaţii.

„Autorităţile iraniene au responsabilitatea de a proteja propria populaţie şi trebuie să garanteze libertatea de expresie şi de adunare paşnică, fără teama de represalii”, au mai adăugat liderii europeni.

Autoritățile de la Teheran amenință cu represalii

Protestele din Iran durează deja de 13 zile şi iau amploare. Vineri, au continuat punând regimul de la Teheran în fața celei mai mari provocări interne din ultimii ani. Inițial protestatarii au vizat problemele de natură economică. Între timp, participanții scandează sloganuri care vizeaz, direct, autoritățile. Pe străzi se aude „Moarte dictatorului”, potrivit publicației independente Iran International.

Publicația citează un martor ocular care a relatat că iranienii revoltați au incendiat vehicule ale poliției și ale Gărzilor Revoluționare (IRGC). Străzile sunt blocate, iar în unele zone au loc confruntări și se aud focuri de armă. O înregistrare video arată ceea ce par a fi mai multe trupuri întinse pe jos la Spitalul Alghadir din estul Teheranului.

„Internetul a fost închis complet, terminalele de plată cu cardul nu funcționează, apelurile telefonice sunt imposibile și doar utilizatorii Rightel pot trimite mesaje text”, a declarat martorul ocular.

În confruntări au fost uciși până acum cel puțin 51 de protestatari, printre care nouă copii, potrivit organizației nonprofit , cu sediul în Norvegia.