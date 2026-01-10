B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Cum a răspuns Donald Trump atunci când a fost întrebat dacă plănuiește să-l captureze pe Putin, la fel cum a făcut-o cu Maduro

Cum a răspuns Donald Trump atunci când a fost întrebat dacă plănuiește să-l captureze pe Putin, la fel cum a făcut-o cu Maduro

B1.ro
10 ian. 2026, 11:19
Cum a răspuns Donald Trump atunci când a fost întrebat dacă plănuiește să-l captureze pe Putin, la fel cum a făcut-o cu Maduro
Sursa foto: Hepta - Zuma Press / Artem Priakhin
Cuprins
  1. Ce spune Donald Trump despre o posibilă capturare a lui Vladimir Putin
  2. Cum a avut loc arestarea lui Nicolas Maduro

Capturarea lui Maduro, un apropiat de-ai lui Putin, a adus mai multă claritate în ceea ce privește dinamica dintre SUA și Rusia. Fostul lider al Venezuelei a fost târât din pat la o închisoare din New York, într-un atac surpriză al forțelor americane din Caracas. Acum, aliați de-ai președintelui american, cum ar fi liderul ucrainean Volodimir Zelenski, sugerează că Donald Trump ar putea plănui și o capturare a lui Vladimir Putin.

Ce spune Donald Trump despre o posibilă capturare a lui Vladimir Putin

Arestarea lui Maduro la câteva zile după începerea noului an i-a încurajat probabil pe aliații Washingtonului, inclusiv Ucraina. Comentând pe marginea capturării liderului venezuelean, Zelenski a făcut o referire indirectă la Putin, afirmând că, dacă așa trebuie tratat un „dictator”, atunci „Statele Unite știu ce să facă în continuare”.

Trump a avut o opinie diferită de Zelenski, când vine vorba de capturarea lui Vladimir Putin, afirmând că o astfel de acțiune „nu este necesară”, deși este „foarte dezamăgit” de Putin.

„Cred că vom avea o relație excelentă cu el – și am avut-o întotdeauna. Sunt foarte dezamăgit. Am rezolvat opt ​​războaie. Credeam că acesta va fi unul dintre cele mai ușoare”, a declarat Trump reporterilor, potrivit NDTV.

Rememorând numărul soldaților care și-au pierdut viața în război, președintele și-a exprimat regretul legat de faptul că nu a putut opri mai devreme conflictul dintre Rusia și Ucraina.

„Luna trecută, au pierdut 31.000 de oameni. Mulți dintre ei erau soldați ruși. Economia rusă merge prost. Cred că vom ajunge să ne rezolvăm situația. Mi-aș fi dorit să o facem mai repede, pentru că mor mulți oameni, mai ales soldați”, a spus Trump.

Pe numele președintelui rus există deja un mandat de arestare, emis de Curtea Penală Internațională de la Haga. Liderul de la Kremlin a fost găsit vinovat de crime de război în Ucraina.

Cum a avut loc arestarea lui Nicolas Maduro

Era puțin după miezul nopții în Caracas, iar Maduro, pe atunci președinte al Venezuelei, și soția sa, Cilia Flores, probabil dormeau în conacul lor când mai multe avioane americane au început atacurile aeriene asupra orașului.

Apoi a intrat în acțiune Delta Force, una dintre cele mai secrete forțe de luptă ale Americii. Soldații l-au capturat pe Maduro și l-au dus la o bază militară americană, de unde a fost transportat la New York.

Vicepreședintele Venezuelei, Delcy Rodriguez, a preluat acum președinția țării.

Tags:
Citește și...
Zelenski avertizează, după ce Rusia a folosit o rachetă Oreșnik într-un atac asupra Ucrainei: „Aceeaşi provocare pentru toţi: Varşovia, Bucureşti, Budapesta”
Externe
Zelenski avertizează, după ce Rusia a folosit o rachetă Oreșnik într-un atac asupra Ucrainei: „Aceeaşi provocare pentru toţi: Varşovia, Bucureşti, Budapesta”
Protestele din Iran se amplifică. Liderii europeni fac apel la calm și condamnă uciderea manifestanților
Externe
Protestele din Iran se amplifică. Liderii europeni fac apel la calm și condamnă uciderea manifestanților
P. Diddy i-a trimis vechiului său prieten, Donald Trump, o cerere de grațiere. Care a fost răspunsul președintelui american
Externe
P. Diddy i-a trimis vechiului său prieten, Donald Trump, o cerere de grațiere. Care a fost răspunsul președintelui american
Franța se confruntă cu o nouă criză politică. Guvernul se pregătește pentru alegeri anticipate (Surse)
Externe
Franța se confruntă cu o nouă criză politică. Guvernul se pregătește pentru alegeri anticipate (Surse)
Guvernare pe muchie de cuțit în Olanda. Premierul desemnat va forma un guvern minoritar
Externe
Guvernare pe muchie de cuțit în Olanda. Premierul desemnat va forma un guvern minoritar
Un influencer scoțian a încercat să dea vina pe un român, după ce a omorât o bătrână. Cu ce pedeapsă s-a ales
Externe
Un influencer scoțian a încercat să dea vina pe un român, după ce a omorât o bătrână. Cu ce pedeapsă s-a ales
Iranul, zguduit de proteste violente: O înregistrare video prezintă mai multe cadavre întinse pe străzi, dar și într-un spital din Teheran
Externe
Iranul, zguduit de proteste violente: O înregistrare video prezintă mai multe cadavre întinse pe străzi, dar și într-un spital din Teheran
Patronul barului din Elveția, arestat după incendiul soldat cu 40 de morți și peste 100 de răniți. Ce au transmis autoritățile
Externe
Patronul barului din Elveția, arestat după incendiul soldat cu 40 de morți și peste 100 de răniți. Ce au transmis autoritățile
Kate Middleton rupe tăcerea despre boala care i-a marcat viața. Ce dezvăluiri dureroase a făcut despre diagnosticul de cancer
Externe
Kate Middleton rupe tăcerea despre boala care i-a marcat viața. Ce dezvăluiri dureroase a făcut despre diagnosticul de cancer
Sistem de supraveghere biometrică în magazinele unui lanț cunoscut. Reacție dură a clienților: „De ce ar vrea să se uite la fața mea?”
Externe
Sistem de supraveghere biometrică în magazinele unui lanț cunoscut. Reacție dură a clienților: „De ce ar vrea să se uite la fața mea?”
Ultima oră
13:31 - Paradox românesc. Oamenii stau înghesuiți în case, deși țara noastră e campioană la numărul de proprietari
12:53 - Un bulgar căutat în Austria și un belarus evadat din închisoare, depistația la granițele României
12:17 - 10 ianuarie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Antipa de la Calapodești, singurul român canonizat în Muntele Athos
11:56 - S-a dat start controalelor în companiile de stat. Ilie Bolojan vrea să afle cum au fost făcute numirile la vârful instituțiilor
10:31 - Vremea astăzi, 10 ianuarie. Jumătate de țară se confruntă cu ger, în timp ce cealaltă va avea parte de ninsori
10:01 - Copil din Baia Mare, la spital după ce un dulap s-a prăbușit peste el. Totul s-a petrecut sub ochii părinților
09:37 - Zelenski avertizează, după ce Rusia a folosit o rachetă Oreșnik într-un atac asupra Ucrainei: „Aceeaşi provocare pentru toţi: Varşovia, Bucureşti, Budapesta”
09:05 - Radu Miruță: Impactul acordului UE-Mercosur asupra agriculturii din România este nesemnificativ
08:32 - FACIAS amenință că va da în judecată Ministerul Educației. Zeci de miliarde de lei dedicați cercetării sunt blocate
00:02 - Protestele din Iran se amplifică. Liderii europeni fac apel la calm și condamnă uciderea manifestanților