Capturarea lui Maduro, un apropiat de-ai lui Putin, a adus mai multă claritate în ceea ce privește dinamica dintre SUA și Rusia. Fostul lider al Venezuelei a fost târât din pat la o închisoare din New York, într-un atac surpriză al forțelor americane din Caracas. Acum, aliați de-ai președintelui american, cum ar fi liderul ucrainean Volodimir Zelenski, sugerează că Donald Trump ar putea plănui și o capturare a lui Vladimir Putin.

Ce spune Donald Trump despre o posibilă capturare a lui Vladimir Putin

Arestarea lui Maduro la câteva zile după începerea noului an i-a încurajat probabil pe aliații Washingtonului, inclusiv Ucraina. Comentând pe marginea capturării liderului venezuelean, Zelenski a făcut o referire indirectă la Putin, afirmând că, dacă așa trebuie tratat un „dictator”, atunci „Statele Unite știu ce să facă în continuare”.

Trump a avut o opinie diferită de Zelenski, când vine vorba de capturarea lui Vladimir Putin, afirmând că o astfel de acțiune „nu este necesară”, deși este „foarte dezamăgit” de Putin.

„Cred că vom avea o relație excelentă cu el – și am avut-o întotdeauna. Sunt foarte dezamăgit. Am rezolvat opt ​​războaie. Credeam că acesta va fi unul dintre cele mai ușoare”, a declarat Trump reporterilor, potrivit .

Rememorând numărul soldaților care și-au pierdut viața în război, președintele și-a exprimat regretul legat de faptul că nu a putut opri mai devreme conflictul dintre Rusia și Ucraina.

„Luna trecută, au pierdut 31.000 de oameni. Mulți dintre ei erau soldați ruși. Economia rusă merge prost. Cred că vom ajunge să ne rezolvăm situația. Mi-aș fi dorit să o facem mai repede, pentru că mor mulți oameni, mai ales soldați”, a spus Trump.

Pe numele președintelui rus există deja un mandat de arestare, emis de Curtea Penală Internațională de la Haga. Liderul de la Kremlin a fost găsit vinovat de crime de război în Ucraina.

Cum a avut loc arestarea lui Nicolas Maduro

Era puțin după miezul nopții în Caracas, iar Maduro, pe atunci președinte al Venezuelei, și soția sa, Cilia Flores, probabil dormeau în conacul lor când mai multe avioane americane au început atacurile aeriene asupra orașului.

Apoi a intrat în acțiune Delta Force, una dintre cele mai secrete forțe de luptă ale Americii. Soldații l-au capturat pe Maduro și l-au dus la o bază militară americană, de unde a fost transportat la .

Vicepreședintele Venezuelei, Delcy Rodriguez, a preluat acum președinția țării.