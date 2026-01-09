B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Guvernare pe muchie de cuțit în Olanda. Premierul desemnat va forma un guvern minoritar

Guvernare pe muchie de cuțit în Olanda. Premierul desemnat va forma un guvern minoritar

Adrian Teampău
09 ian. 2026, 21:44
Guvernare pe muchie de cuțit în Olanda. Premierul desemnat va forma un guvern minoritar
Rob Jetten, liderul D66, premier desemnat al Țărilor de Jos. Sursa foto: X
Cuprins
  1. Rob Jetten a finalizat negocierile pentru guvern
  2. Olanda va fi guvernată de o coaliție
  3. Rob Jetten a obținut 26 de mandate parlamentare

Rob Jetten, al cărui partid Democrații 66 (D66), de centru, a câștigat alegerile parlamentare din Olanda, va forma un guvern minoritar împreună cu alte două formațiuni de centru-dreapta. După trei luni de negociere, premierul desemnat va merge în parlament cu propunerea de cabinet.

Rob Jetten a finalizat negocierile pentru guvern

Politicianul centrist a anunţat vineri că a acceptat să formeze un guvern minoritar cu două partide de centru-dreapta. Anunțul lui Rob Jetten vine la aproximativ trei luni după alegerile legislative, relatează AFP.

„Vrem un guvern care să vină rapid cu un program ambiţios şi stabil”, le-a declarat jurnaliştilor premierul desemnat, în vârstă de 38 de ani, după o întâlnire la Hilversum, în centrul Olandei.

Partidul Democraţii 66 al lui Jetten a provocat surpriza câştigând alegerile de pe 29 octombrie. Formațiunea condusă de politicianul în vârstă de 38 de ani a devansat cu puţin partidul de extremă dreaptă PVV (Partidul pentru libertate) al lui Geert Wilders. D66 nu a obținut, însă, suficiente mandate în Parlament, pentru a forma guvernul de coaliție pe care și-l dorea.

În aceste condiții, din cauza peisajului politic fragmentat a fost nevoie de negocieri îndelungate între partide.

Olanda va fi guvernată de o coaliție

După săptămâni de discuţii, Rob Jetten a anunţat formarea unui guvern. În cele dij urmă aajuns la un acord cu liberalii de la VVD (Partidul popular pentru libertate şi democraţie), condus de Dilan Yesilgoz, şi CDA (Apelul creştin-democrat), condus de Henri Bontenbal. Împreună, cele trei partide au obţinut 66 de locuri, departe de majoritatea în Parlamentul olandez care are 150 de membri.

„Vedem o oportunitate reală a înnoda o cooperare cu Parlamentul datorită acestor trei partide”, a adăugat premierul desemnat.

Jetten a mai spus că cele trei formaţiuni se vor întâlni cu alţi lideri de partide în săptămânile următoare. El a precizat că își dorește să ajungă la acorduri asupra punctelor cheie pe care coaliţia vrea să le treacă prin Parlament.

Rob Jetten a obținut 26 de mandate parlamentare

La alegerile din 29 octombrie, partidul D66 a câștigat 26 de locuri în parlamentul olandez. A fost cel mai mic număr de mandate obținut vreodată de un partid câștigător al alegerilor. Partidul de extremă dreaptă PVV, condus de Wilders, a obținut tot 26 de locuri. Deși a pierdut unsprezece locuri în raport cu victoria sa electorală surpriză din 2023, PVV, partidul de extremă dreaptă rămâne puternic în Olanda.

În total, 15 partide au au obținut mandate în noul parlament. Între acestea o formațiune care militează pentru drepturile animalelor și un grup care reprezintă interesele persoanelor de peste 50 de ani.

În acest context, lui Rob Jetten i-a fost foarte dificil să găsească aliați cu care să formeze o coaliție care să susțină un guvern.

Tags:
Citește și...
Un influencer scoțian a încercat să dea vina pe un român, după ce a omorât o bătrână. Cu ce pedeapsă s-a ales
Externe
Un influencer scoțian a încercat să dea vina pe un român, după ce a omorât o bătrână. Cu ce pedeapsă s-a ales
Iranul, zguduit de proteste violente: O înregistrare video prezintă mai multe cadavre întinse pe străzi, dar și într-un spital din Teheran
Externe
Iranul, zguduit de proteste violente: O înregistrare video prezintă mai multe cadavre întinse pe străzi, dar și într-un spital din Teheran
Patronul barului din Elveția, arestat după incendiul soldat cu 40 de morți și peste 100 de răniți. Ce au transmis autoritățile
Externe
Patronul barului din Elveția, arestat după incendiul soldat cu 40 de morți și peste 100 de răniți. Ce au transmis autoritățile
Kate Middleton rupe tăcerea despre boala care i-a marcat viața. Ce dezvăluiri dureroase a făcut despre diagnosticul de cancer
Externe
Kate Middleton rupe tăcerea despre boala care i-a marcat viața. Ce dezvăluiri dureroase a făcut despre diagnosticul de cancer
Sistem de supraveghere biometrică în magazinele unui lanț cunoscut. Reacție dură a clienților: „De ce ar vrea să se uite la fața mea?”
Externe
Sistem de supraveghere biometrică în magazinele unui lanț cunoscut. Reacție dură a clienților: „De ce ar vrea să se uite la fața mea?”
Descoperire macabră în Pennsylvania! Peste 100 de cranii umane, găsite în casa unui bărbat
Externe
Descoperire macabră în Pennsylvania! Peste 100 de cranii umane, găsite în casa unui bărbat
O femeie și-a reclamat soțul la poliție pentru înșelăciune. Bărbatul i-a ascuns faptul că e chel
Externe
O femeie și-a reclamat soțul la poliție pentru înșelăciune. Bărbatul i-a ascuns faptul că e chel
O boală misterioasă a apărut la Stația Spațială Internațională. Echipajul revine de urgență pe Pământ
Externe
O boală misterioasă a apărut la Stația Spațială Internațională. Echipajul revine de urgență pe Pământ
Cum ar putea cumpăra Trump Groenlanda. Câți bani ar vrea să dea fiecărui locuitor al insulei arctice
Externe
Cum ar putea cumpăra Trump Groenlanda. Câți bani ar vrea să dea fiecărui locuitor al insulei arctice
CTP spune că Trump a împușcat-o pe femeia din Minneapolis, nu polițistul de imigrări. Argumentele gazetarului
Externe
CTP spune că Trump a împușcat-o pe femeia din Minneapolis, nu polițistul de imigrări. Argumentele gazetarului
Ultima oră
21:26 - Numărul total de turiști a scăzut în 2025, deși mai mulți străini au vizitat România. Din ce țări vin cei mai mulți vizitatori
21:25 - Șocul unui român după 42 de ani de muncă. Ce pensie va primi, deși ultimul salariu a fost de 7.000 de lei
21:05 - Bucureștenii, revoltați. Cât au ajuns să plătească, pe an, pentru un loc de parcare: „Chiar mi se pare exagerat”
20:55 - Un influencer scoțian a încercat să dea vina pe un român, după ce a omorât o bătrână. Cu ce pedeapsă s-a ales
20:51 - Ilie Bolojan a ajuns de râsul lui Ciolacu. Fostul premier ironizează mesajul festivist despre „mărețele realizări”
20:38 - Iranul, zguduit de proteste violente: O înregistrare video prezintă mai multe cadavre întinse pe străzi, dar și într-un spital din Teheran
20:26 - Politica lui Bolojan contestată în interiorul PNL. Preşedintele CJ Ilfov denunță majorarea taxelor și impozitelor locale: „Există soluţii mai sănătoase fără să-i cocoșăm pe oameni”
20:09 - Cristian Tudor Popescu: Trump poate face orice îi trece lui prin cap cu România, iar noi nu vom înceta să-l lingușim
20:02 - Legea pregătirii militare, promulgată de Nicușor Dan: Ce drepturi și obligații au cetățenii
19:33 - AUR acuză „regimul Dan-Bolojan”, după ce România a votat pentru acordul UE-Mercosur: „Nicușor Dan a dat o gravă lovitură”