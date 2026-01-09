Rob Jetten, al cărui partid Democrații 66 (D66), de centru, a câștigat alegerile parlamentare din , va forma un guvern minoritar împreună cu alte două formațiuni de centru-dreapta. După trei luni de negociere, premierul desemnat va merge în parlament cu propunerea de .

Rob Jetten a finalizat negocierile pentru guvern

Politicianul centrist a anunţat vineri că a acceptat să formeze un guvern minoritar cu două partide de centru-dreapta. Anunțul lui Rob Jetten vine la aproximativ trei luni după alegerile legislative, relatează .

„Vrem un guvern care să vină rapid cu un program ambiţios şi stabil”, le-a declarat jurnaliştilor premierul desemnat, în vârstă de 38 de ani, după o întâlnire la Hilversum, în centrul Olandei.

Partidul Democraţii 66 al lui Jetten a provocat surpriza câştigând alegerile de pe 29 octombrie. Formațiunea condusă de politicianul în vârstă de 38 de ani a devansat cu puţin partidul de extremă dreaptă PVV (Partidul pentru libertate) al lui Geert Wilders. D66 nu a obținut, însă, suficiente mandate în Parlament, pentru a forma guvernul de coaliție pe care și-l dorea.

În aceste condiții, din cauza peisajului politic fragmentat a fost nevoie de negocieri îndelungate între partide.

Olanda va fi guvernată de o coaliție

După săptămâni de discuţii, Rob Jetten a anunţat formarea unui guvern. În cele dij urmă aajuns la un acord cu liberalii de la VVD (Partidul popular pentru libertate şi democraţie), condus de Dilan Yesilgoz, şi CDA (Apelul creştin-democrat), condus de Henri Bontenbal. Împreună, cele trei partide au obţinut 66 de locuri, departe de majoritatea în Parlamentul olandez care are 150 de membri.

„Vedem o oportunitate reală a înnoda o cooperare cu Parlamentul datorită acestor trei partide”, a adăugat premierul desemnat.

Jetten a mai spus că cele trei formaţiuni se vor întâlni cu alţi lideri de partide în săptămânile următoare. El a precizat că își dorește să ajungă la acorduri asupra punctelor cheie pe care coaliţia vrea să le treacă prin Parlament.

Rob Jetten a obținut 26 de mandate parlamentare

La alegerile din 29 octombrie, partidul D66 a câștigat 26 de locuri în parlamentul olandez. A fost cel mai mic număr de mandate obținut vreodată de un partid câștigător al alegerilor. Partidul de extremă dreaptă PVV, condus de Wilders, a obținut tot 26 de locuri. Deși a pierdut unsprezece locuri în raport cu victoria sa electorală surpriză din 2023, PVV, rămâne puternic în Olanda.

În total, 15 partide au au obținut mandate în noul parlament. Între acestea o formațiune care militează pentru drepturile animalelor și un grup care reprezintă interesele persoanelor de peste 50 de ani.

În acest context, lui Rob Jetten i-a fost foarte dificil să găsească aliați cu care să formeze o coaliție care să susțină un guvern.