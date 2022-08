Oficiali americani: Dronele iraniene trimise în Rusia sunt în mare parte defecte

Rusia s-a confruntat cu „numeroase eșecuri” folosind dronele de fabricație iraniană achiziționate de la Teheran în această lună pentru a fi folosite în războiul din Ucraina, potrivit unui oficial american.

Rusia s-a confruntat cu probleme tehnice cu dronele de fabricație iraniană achiziționate de la Teheran în această lună pentru a fi folosite în războiul său cu Ucraina, potrivit oficialilor administrației Biden.

Washington Post a raportat pentru prima dată că Rusia s-a confruntat cu probleme tehnice cu dronele iraniene.

Operatorii ruși continuă să primească instruire în Iran cu privire la modul de utilizare a acestor sisteme, care pot conduce atacuri aer-sol, război electronic și țintire, pe câmpul de luptă din Ucraina, au spus oficialii, scrie .

„Informațiile noastre indică faptul că dronele asociate cu acest transfer au suferit deja numeroase defecțiuni”, a spus un oficial american, fără a furniza dovezi suplimentare pentru a susține afirmația.

Atât forțele rusești, cât și cele ucrainene au desfășurat și au pierdut numeroase drone de supraveghere și de atac în cele șase luni de război.

Din cauza, în parte, a sancțiunilor internaționale împotriva Moscovei, industria rusă se străduiește să își producă propriile drone, a declarat Ryder, explicând de ce Rusia la Iran pentru a importa dronele Mohajer-6 și Shahed.

Oficialul, care a vorbit sub condiția anonimatului, a declarat că Statele Unite evaluează că Rusia a primit livrarea de vehicule aeriene fără pilot (UAV) din seria Mohajer-6 și Shahed în mai multe zile în această lună. Oficialul a spus că este probabil parte dintr-un plan rus de a achiziționa sute de astfel de vehicule.

„Evaluăm că Rusia intenționează să folosească aceste UAV-uri iraniene, care pot conduce atacuri aer-sol, război electronic și țintire, pe câmpul de luptă din Ucraina”, a spus oficialul.

În iulie, S.U.A. Consilierul pentru securitate națională, Jake Sullivan, a declarat reporterilor că Statele Unite au informații care arată că Iranul se pregătește să ofere Rusiei până la câteva sute de drone.

Administrația Biden a lansat luna trecută imagini din satelit care indică faptul că oficialii ruși au vizitat aerodromul Kashan pe 8 iunie și 5 iulie pentru a vedea dronele iraniene.

Ministrul de externe al Iranului, Hossein-Amir Abdollahian, a declarat luna trecută că Teheranul „diverse tipuri de colaborare cu Rusia, inclusiv în sectorul apărării”.

New version of Mohajer drone, Mohajer-6.

we missed 5 somewhere along the way?

— Azim (@A_z_im)