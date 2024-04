OJ Simpson, fostul superstar al fotbalului american, a murit la vârsta de 76 de ani. Acesta era achitat pentru crimă

OJ Simpson, fostul superstar al fotbalului american, a murit la vârsta de 76 de ani, anunță familia sa.

Familia fostului superstar al fotbalului american a postat un mesaj simplu pe X (fosta Twitter), scrie .

„Pe 10 aprilie, tatăl nostru, Orenthal James Simpson, a cedat în lupta sa cu cancerul. A fost înconjurat de copiii și nepoții săi. În această perioadă de tranziție, familia sa vă roagă să le respectați dorința de intimitate și grație”, a transmis familia lui OJ Simpson.

On April 10th, our father, Orenthal James Simpson, succumbed to his battle with cancer.

He was surrounded by his children and grandchildren.

During this time of transition, his family asks that you please respect their wishes for privacy and grace.

-The Simpson Family

— O.J. Simpson (@TheRealOJ32)