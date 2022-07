Olanda vrea să scadă cu 30% numărul animalelor de fermă, pentru a reduce poluarea. Fermierii furioși protestează în toată țara (FOTO, VIDEO)

Fermierii din Olanda protestează față de eforturile guvernului de a combate poluarea cu azot printr-o reducere de 30% a efectivelor de animale în Țările de Jos, conform .

Fermierii au blocat în ultimele săptămâni centrele de distribuție a alimentelor cu sute de tractoare, au blocat drumuri importante și au protesta în fața parlamentelor regionale.

„Dacă veniți peste noi și familiile noastre, veniți peste sufletul fermierului. Am propus tot felul de soluții, dar suntem ignorați. Și, în cele din urmă, vin cu un plan de reducere a efectivelor de animale. Niciun alt sector nu a redus azotul în ultimii 30 de ani atât de mult ca noi. Acesta este motivul pentru care există multă emoție și durere”, spune van Maanen.

„Chiar dacă renunți la această politică mâine, problema nu dispare. Dacă vrei să construiești o casă sau o șosea, un avocat îți va spune: mai întâi trebuie să reduci azotul și apoi iei permis de construcție. Trebuie să facem ceva. Nu este un lux. Acest lucru trebuie să se întâmple”, a mai adăugat acesta.

Dutch farmers message to Mark Rutte: „The protests will continue, we have the support of millions of people, there will be actions that Holland has never seen before.”

— @takeactioncanada.ca (@Takeactioncan)