Om al străzii, câștigătorul a peste 100.000 de dolari / Cum a reușit să obțină această sumă: „Am țipat, m-am prăbușit în genunchi și am plâns”

Viața unui s-a schimbat categoric, după ce a avut parte de un miracol în viața sa. El a pariat 5 dolari pe o echipă de fotbal și astfel a peste 100.000 de dolari.

În vârstă de 36 de ani, bărbatul a mers la Petone Working Men’s Club, din Noua Zeelandă, pentru a urmări Melbourne Cup.

Suma de 5 dolari investită într-un bilet la pariuri i-a adus un câștig impresionant de 106.000 de dolari. „Nu-mi venea să cred și m-am gândit: Trebuie să fie ceva în neregulă aici”, a mărturisit omul străzii.

„Am intrat în easybets-ul meu și mi-am dat seama că era o bifă verde lângă primele patru easybets de 5 dolari cu 106.000 de dolari”, a spus el.

„Acum câteva luni plângeam pe marginea străzii pentru că nu aveam unde să mă duc. Acum, mă consider binecuvântat, serios. Când mi-am dat seama că cei 106.000 de dolari nu au fost o greșeală și că erau cu adevărat ai mei, nu mi-a venit să cred. Am țipat de bucurie, apoi m-am prăbușit în genunchi și am plâns, ca să fiu sincer”, a adăugat bărbatul, scrie

Cu banii pe care i-a câștigat, bărbatul vrea să își schimbe viața total. De la locul pe care îl numea casă, un garaj vechi, omul vrea să își plătească un avans pentru o casă.

De asemenea, bărbatul va călători pentru prima dată în afara Noii Zeelande.