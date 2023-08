ONU acuză Coreea de Nord de încălcări „atroce și neimaginabile” ale dreptului omului în încercarea de a se militariza

Coreea de Nord a fost acuzată de Consiliul de Securitate al ONU de încălcări „atroce și neimaginabile” ale dreptului omului în încercarea dezvoltării programelor sale de înarmare nucleară și balistic.

„Multe încălcări la care mă refer susţin creşterea militarizării RPDC (Republica Populară Democratică Coreeană)”, a acuzat joi, 17 august, prin intermediul unei legături video, Înaltul Comisar ONU însărciat cu Drepturile Omului, Volker Turk.

Turk a detaliat că „recurgerea la scară mare la muncă forţată, inclusiv a deţinuţilor politici şi elevilor la strânsul recoltelor, confiscarea salariilor muncitorilor din străinătate, toate acestea susţin aparatul militar de stat şi capacitatea sa de a fabrica armament”.

