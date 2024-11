ONU ar trebui să ia în considerare suspendarea Israelului din cauza „genocidului” împotriva palestinienilor, spune raportorul special Francesca Albanese

Sursă foto: Hepta/UN Special Rapporteur for Palestinian Human Rights Francesca Albanese addresses the National Press Club in Canberra, Tuesday, November 14, 2023. (AAP Image/Lukas Coch) NO ARCHIVING