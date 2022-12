Opozantul rus Ilya Yashin, condamnat la 8 ani și jumătate de închisoare: „Autorii verdictului sunt optimiști cu privire la perspectivele lui Putin. În opinia mea, sunt prea optimiști”

Opozantul rus Ilya Yashin a declarat vineri că „autorii verdictului isteric” de la instanța din Moscova, care l-au condamnat la 8 ani și jumătate de închisoare, sunt „optimiști cu privire la perspectivele lui Putin”, arată o postare de pe contul oficial de Telegram al disidentului, potrivit .

Opozantul rus Ilya Yashin, condamnat de o instanță din Moscova la 8 ani și jumătate de închisoare

„Autorii verdictului sunt optimiști cu privire la perspectivele lui Putin. În opinia mea, sunt prea optimiști”, a spus opozantul rus.

„Cu acest verdict isteric, guvernul vrea să ne intimideze noi toți, dar de fapt doar își arată slăbiciunea”, a continuat Ilya Yashin.

„Liderii puternici sunt calmi și încrezători, și doar cei slabi caută să închidă gura tuturor, să lichideze orice disidență. Așa că astăzi nu îmi rămâne decât să repet ce s-a spus în prima zi a arestului meu: Nu îmi este frică și nu ar trebui să vă fie”, se mai arată în același mesaj.

Instanța din Moscova l-a condamnat pe Ilya Yashin pe motiv că ar fi răspândit „informații false” despre armata rusă, susține RIA Novosti.

„Însă, de asemenea, nu avem niciun motiv să fim triști, deoarece am câștigat acest proces. Am rostit adevărul despre crime de război și am cerut încetarea vărsării de sânge”, a mai spus Ilya Yashin.

Anchetatorii ruși susțin că declarațiile opozantului despre crimele din localitatea ucraineană Bucha constituie o infracțiune în conformitate cu legislația nou introdusă, care a trecut în ilegalitate discreditarea forțelor ruse.

Yashin este un aliat al lui Aleksei Navalnîi, aflat la rândul său în detenție, și a devenit cunoscut publicului larg în timpul protestelor din perioada 2011-2012, când a ajutat la organizarea manifestațiilor împotriva realegerii lui Putin și a unor alegeri nedrepte. El a rămas un critic acerb al președintelui rus de-a lungul ani.