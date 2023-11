Panică la bordul unui avion al unei companii low-cost / Aeronava a aterizat de urgență: „A coborât ca un meteorit”

Un avion care avea ca rută Palma de Mallorca – Edinburgh a pierdut presiunea în cabină și a fost nevoit să aterizeze de urgență.

Pasagerii au intrat în panică atunci când măștile de oxigen au căzut din tavanul avionului. Clipele de panică au avut loc în timpul zborului companiei EasyJet de pe ruta Palma de Mallorca – Edinburgh.

Momentul a avut loc la bordul unei aeronave care plecase de pe aeroportul din Spania, în jurul orei locale 07:30.

Zborul a trimis semnalul de urgență la bord aproape de sfârșitul călătoriei, conform .

„A debarcat în urmă cu 30 de minute. Pilotul era foarte îngrijorat din cauza unei presupuse pierderi de presiune în cabină”, a spus un pasager.

„A coborât ca un meteorit. Pilotul nu era total sigur de problemă. Nici măcar atunci când era la sol”, a spus un altul.

Compania aeriană low-cost EasyJet a confirmat incidentul, susținând că a fost „o problemă tehnică”.

Zborul a durat în total mai puțin de trei ore și nu au fost raportate victime.

