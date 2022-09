Panică pe străzi! Momentul în care rușii ar fi atacat Odesa cu drone kamikaze iraniene (VIDEO)

Rușii ar fi lansat vineri un atac cu de origine iraniană, potrivit informațiilor și imaginilor apărute pe rețelele de socializare.

Aeronavele care au survolat orașul ucrainean de la Marea Neagră au generat panică pe străzi, în timp ce sistemele antiaeriene și militarii ucraineni au deschis focul asupra aeronavelor fără pilot, notează Hotnews.

Rușii au atacat Odesa cu drone kamikaze iraniene

Potrivit informațiile vehiculate pe Twitter, ar fi fost de tipul Shahed-136, aeronave de tipul muniție-rătăcitoare (loitering munition) care pot zbura distanțe mari, au la bord o încărcătură explozivă și se detonează la impact cu ținta.

Se pot observa cel puțin două astfel de drone kamikaze în imaginile apărute pe rețelele de socializare, una care zbura în zona de centru și alta care ar fi lovit o țintă în port.

Se pare că una dintre drone pare a fi lovită direct de către sistemele de apărare antiaeriană, în timp ce pe în alte filmări sunt auzite numeroase focuri de armă cel mai probabil executate de către forțele ucrainene .

Another video of an Iranian-made Shahed-136 loitering munition in the sky over the Ukrainian city of Odesa. Damn it’s loud. — Status-6 (@Archer83Able)

Drone hit the upper floors of one of the buildings in the port of Odesa — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews)