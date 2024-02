Papa Francisc le cere credincioșilor catolici să renunțe la reţelele de socializare în timpul Postului Mare: „Viața nu este o piesă de teatru!”

să renunțe la capriciile lumești și să se concentreze asupra lucrurilor spirituale esențiale, în contextul în care Suveranul Pontif a deschis perioada Postului Mare cu o slujbă tradițională de Miercurea Cenușii pe una dintre cele șapte coline istorice ale Romei, scrie .

Procesiunea din Miercurea Cenușii, la Roma

Suveranul Pontif a vorbit în cadrul unei slujbe oficiate în Bazilica Santa Sabina de pe colina Aventinului din Roma, precedată de rugăciuni într-o biserică din apropiere şi de o procesiune a cardinalilor şi episcopilor catolici.

Participanţii la slujbă, inclusiv Papa, şi-au presărat cenuşă pe cap, în cadrul ritualului de Miercurea Cenuşii, care, pentru cei peste 1,35 miliarde de catolici din lume, serveşte ca o reamintire a mortalităţii oamenilor.

Papa a criticat tendința oamenilor de a-și expune viața pe rețelele de socializare

Papa a criticat tendinţa oamenilor de a-şi expune viaţa pe reţelele de socializare, deplângând „o lume în care toate lucrurile, inclusiv emoţiile şi sentimentele noastre cele mai profunde, trebuie să devină «sociale»”.

Suveranul Pontif spune că, în schimb, credincioşii ar trebui să intre în „camera lor interioară” pentru a găsi timp pentru reflecţie şi rugăciune în linişte.

”Viaţa nu este o piesă de teatru: Postul Mare ne invită să coborâm de pe scenă şi să ne întoarcem la inimă, la realitatea a ceea ce suntem.

Să nu ne fie teamă să ne dezbrăcăm de capriciile lumeşti şi să ne întoarcem la inimă, la ceea ce este esenţial”, .

Ce reprezintă Postul Mare al Paștelui

Postul Mare este o perioadă de 40 de zile de penitenţă înainte de Paşte, cea mai importantă sărbătoare creştină, care celebrează ziua în care creştinii cred că Iisus a înviat din morţi.

Perioada reprezintă cele 40 de zile despre care se spune în Biblie că Iisus le-a petrecut ţinând post în deşert. În timpul acestei perioade, catolicilor li se cere să postească, să-şi amintească de cei nevoiaşi şi să reflecteze asupra mortalităţii.

📹HIGHLIGHTS | Pope Francis receives ashes at the start of Lent 2024. Before the Ash Wednesday Mass at the Basilica of Santa Sabina in Rome, Cardinal Mauro Piacenza led the traditional penitential procession on Rome’s Aventine Hill. #Lent2024 #AshWednesday2024 pic.twitter.com/9Q7DjpcFxw

— EWTN News (@EWTNews) February 14, 2024