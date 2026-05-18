Nava focarului de hantavirus a ajuns în Rotterdam. Ce măsuri au luat autoritățile olandeze

Iulia Petcu
18 mai 2026, 14:58
sursa: captură video X/Reuters
Cuprins
  1. Ce se întâmplă acum, după acostarea navei la Rotterdam
  2. Ce spun autoritățile despre riscurile pentru oraș
  3. Cum va fi curățată nava după focarul de la bord

Nava de croazieră „MV Hondius”, urmărită în ultimele săptămâni după focarul de hantavirus descoperit la bord, a ajuns luni în portul Rotterdam, iar autoritățile olandeze au trecut imediat la etapa finală a intervenției sanitare. Debarcarea ultimilor pasageri, carantina echipajului și decontaminarea completă a vasului au devenit acum principalele priorități pentru oficialii din Olanda.

Sosirea navei marchează un moment important într-un caz care a atras atenția autorităților medicale din mai multe țări. După zile de incertitudine și opriri forțate, vasul a ajuns în cele din urmă la destinația stabilită pentru gestionarea focarului.

Ce se întâmplă acum, după acostarea navei la Rotterdam

Imediat după intrarea în portul Rotterdam, autoritățile sanitare au început procedurile de debarcare controlată pentru ultimii 27 de pasageri rămași la bord. Toți au intrat direct în carantină și sunt monitorizați medical.

La bordul navei aflate sub pavilion olandez se aflau aproximativ 150 de persoane, turiști și membri ai echipajului veniți din 23 de state. O parte dintre ei fuseseră deja evacuați în etape anterioare.

Trei persoane și-au pierdut viața în timpul focarului. Două victime, cetățeni olandezi, au fost deja repatriate, iar un cetățean german urmează să fie incinerat în Olanda, transmite Reuters.

Ce spun autoritățile despre riscurile pentru oraș

În timp ce nava era adusă în port sub supraveghere strictă, oficialii sanitari au încercat să calmeze temerile locuitorilor. Mesajul transmis public a fost clar și fără echivoc. Tjalling Leenstra, reprezentant al institutului olandez pentru sănătate publică, a declarat că „nu există niciun risc pentru Rotterdam și niciun risc în acest sens”.

OMS a transmis, la rândul său, că hantavirusul nu reprezintă o amenințare majoră pentru sănătatea publică și că situația nu poate fi comparată cu pandemia de COVID.

Cum va fi curățată nava după focarul de la bord

Vasul operat de Oceanwide Expeditions va rămâne izolat în port, unde urmează o operațiune complexă de decontaminare care poate dura până la o săptămână.

Coen Berends, purtător de cuvânt al autorităților sanitare, a explicat că specialiștii „poartă echipament de protecție și curăță toate suprafețele de pe navă, inclusiv sistemele de ventilație, iar fiecare cabină este evaluată individual”.

Cabinele persoanelor testate pozitiv vor fi tratate separat, fiind considerate zone cu risc ridicat. În paralel, membri ai echipajului și persoane care au intrat în contact cu pasagerii rămân în carantină și în alte state.

