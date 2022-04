Părinții ucraineni sunt disperați să-și salveze copiii. O mamă a scris pe corpul fiicei sale datele de contact în cazul în care va rămâne singură

Familiile din Ucraina au ajuns la că cei mici vor primi ajutor dacă rămân singuri pe lume.

Atacurile asupra spitalelor şi şcolilor din Ucraina pun în pericol iminent aproximativ şase milioane de copii.

O mamă din Ucraina a scris pe spatele fetiței sale datele de contact, pentru provocat de Vladimir Putin.

Fosta purtătoare de cuvânt a președintelui Volodimir Zelenski, Iuliia Mendel, a postat pe Twitter o poză cu fetița.

„O mamă ucraineană, Oleksandra Makoviy, a scris pe corpul fiicei sale numele, data nașterii și numerele de telefon ale părinților, pentru ca, în cazul în care se va pierde sau aceștia vor fi uciși în timpul războiului, cineva să o poată ajuta.

„Apoi chiar m-am gândit „de ce nu i-am făcut un tatuaj cu aceste informații?” a postat pe Twitter, Iuliia Mendel.

— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel)