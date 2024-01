Pastorul Daniel Stanger, despre ce se întâmplă cu cei din Fâșia Gaza în perioada imediat următoare și când ar putea avea loc ofensiva terestră (VIDEO)

Pastorul Daniel Stanger, care locuiește în Israel, a avut o intervenție telefonică în cadrul emisiunii Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, unde a vorbit despre ce se întâmpla cu cei din Fâșia Gaza în perioada imediat următoare, dar și când va avea loc ofensiva terestră.

„E greu de spus ce se va întâmpla cu cei din Fâșia Gaza, și este greu de spus ce se va întâmpla și în nord, pentru că noi trăim de pe o zi pe alta sau de la o oră la alta, deci nu știm cum se va întâmpla acțiunea terestră, care va avea loc, probabil, peste 15-20-25 de ore, ceva de genul ăsta. Israelul a anunțat oricum că va intra cu orice preț sau va face orice lucru necesar pentru a elimina Hamasul și va încerca să aibă cât mai puține victime colaterale. Acum, nu știu dacă într-un război se poate așa ceva, dar Israelul, probabil, că va ține cont de lucrul ăsta. Cât privește aici, în zona de nord, oamenii sunt puțin terorizați, pentru că aici, în nord, nu prea au fost probleme deloc, deci a fost o zonă liniștită, a fost o zonă sigură.

De la războiul cu Libanul, din 2006, aici oamenii n-au mai auzit alarmele de război. Noi suntem de 17 ani în Israel și, pentru noi, acum 2 zile a fost prima alarmă de război pe care am auzit-o și am intrat în buncăr, aici, în Nazaretul de Sus. Zona Metulla, care este chiar la granița cu Libanul, este declarată zonă militară, deci este ocupată de către armată, la ora actuală. După câte am înțeles, este evacuată în proporție de 100% de către localnici și e considerată zonă de operațiune militară pentru zona de nord. Așa că, dacă Israelul va începe o acțiune terestră, probabil că din zona Libanului vor fi mult mai multe forțe care vor veni înspre Israel, sau Iranul sau Libanul, pentru că, după cum se spunea și mai devreme, Libanul este, cumva, un pion în mâna Iranului și a celorlalte forțe din din zonă.”