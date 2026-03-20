Patriarhul Ucrainei, patriarhul Filaret, una dintre cele mai importante figuri ale ortodoxiei ucrainene, a murit la vârsta de 97 de ani. Anunțul decesului a fost făcut de Mitropolitul Epifaniu, liderul actual al Bisericii Ortodoxe a Ucrainei.

Dispariția sa marchează sfârșitul unei epoci importante pentru viața religioasă din Ucraina.

Ce mesaj a transmis Mitropolitul Epifaniu despre Patriarhul Ucrainei

Mitropolitul Epifaniu a anunțat public moartea Patriarhului Filaret printr-un mesaj emoționant, în care a subliniat impactul pe care acesta l-a avut asupra Bisericii și credincioșilor.

„Astăzi există o durere și o durere adâncă în inima mea, ca și în inimile multor ucraineni, căci astăzi călătoria pământească a Preafericitului Patriarh Filaret a luat sfârșit”, a precizat mitropolitul.

„Ne vom aminti mereu de îndrumarea Patriarhului Filaret privind importanța păstrării unității Bisericii Ucrainene în jurul Scaunului Kiev.”

Ce rol a avut Patriarhul Ucrainei în Biserica Ortodoxă din Ucraina

Filaret a fost un lider religios marcant, cunoscut mai ales pentru decizia sa de a se desprinde de Biserica Ortodoxă Rusă în anul 1992.

Ulterior, el a fondat Patriarhia Kievului, o structură nerecunoscută la acea vreme, și a condus Biserica ca patriarh între 1995 și 2018.

Ce s-a întâmplat după recunoașterea Bisericii Ortodoxe a Ucrainei

Un moment crucial a avut loc în 2018, când Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol a recunoscut ca entitate autocefală.

După acest eveniment, conducerea a fost preluată de Mitropolitul Epifaniu, iar Filaret a primit titlul de patriarh emerit, deși această titulatură nu a fost recunoscută oficial de Constantinopol.

Cum au fost ultimele luni din viața Patriarhului Ucrainei

Chiar și la o vârstă înaintată, Filaret a rămas activ în viața religioasă, participând ocazional la slujbe oficiate la Catedrala Sfântul Volodymyr din Kiev până în anul 2025, potrivir .

În luna martie a acestui an, a fost internat în spital, iar starea sa de sănătate s-a deteriorat rapid.