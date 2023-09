Pediatrii și părinții cer să fie interzisă vânzarea de băuturi energizante la copii din cauza nvelulu ridicat de cofeină

Pediatrii și părinții solicită Statelor Unite să trateze noile băuturi energizante cu nivel ridicat de cofeină ca pe alcool și țigări și să interzică vânzarea acestor băuturi în rândul minorilor, deoarece o singură cutie de energizant poate conține la fel de multă cofeină ca șase Coca-Cola, relatează .

Pediatrii și părinții cer să fie interzisă vânzarea de băuturi energizante la copii

Prime Energy, băutură lansată în acest an, are 200 de miligrame de cofeină într-o cutie de 350 de mililitri, un nivel de cofeină care depășește maximul admis în Canada, Australia și Noua Zeelandă. Produsele rivale Ghost și „Kimade” a lui Kim Kardashian au și ele câte 200 mg de cofeină. Monster Energy, o altă băutăr de acest gen, are 150 mg.

Întrucât conținutul de cofeință din băuturile energizante a crescut în ultimii ani, unele țări și comercianți au decis să interzică produsele, iar câteva au pus limite de vârstă la achiziționare. În schimb, în SUA și Marea Britanie nu există reglementări naționale care să interzică vânzarea energizantelor cu conținut ridicat de cofeină.

Fără impunerea unei limite de vârstă cum se întâmplă la alcool și țigări, este puțin probabil să restricționeze accesul retailerii, susține dr. Holly Benjamin, profesoară de pediatrie și chirurgie pediatrică la Universitatea din Chicago. Nu există o doză de cofeină care să fie considerată sigură pentru copii, arată datele Academiei americane de psihiatrie pentru copii și adulți.

„Retailerii ar putea alege să plaseze băuturi pentru sport și băuturi energizante în locuri diferite și să eticheteze secțiunile diferit; însă cred că este puțin probabil să se întâmple acest lucru fără o reglementare care să înceapă cu o etichetare mai bună a produsului și o educație pe scară largă”, spune dr. Benjamin.

„Orice băutură energizantă cu o doză mare de cofeină în ea, cum este Prime Energy, nu e sigură pentru copii”, mai susține ea.

Medicul a menționat printre posibilele efecte secundare ale consumului de cofeină la copii bătăile rapide sau neregulate ale inimii, durerile de cap, convulsiile, tremuratul, tulburările de stomac și efectele emoționale adverse asupra sănătății mintale.