Oana Gheorghiu, vicepremierul demis, a explicat ce rețineri are în a intra într-un eventual nou partid creat de premierul demis Ilie Bolojan. Gheorghiu a punctat că nu exclude pe deplin o astfel de posibilitate, dar sunt câteva aspecte negative ce țin de politica românească, pe care trebuie să le ia în calcul.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

Gheorghiu: Probabil că ar fi trebuit să nu iau salariu și să fur, că asta pare că e ceva mai bun în România

Întrebată dacă ar fi parte într-o nouă construcție inițiată de Ilie Bolojan, dacă ar face un astfel de pas în politică, Oana Gheorghiu a răspuns: „Am văzut discuțiile din spațiul public. E adevărat că foarte mulți oameni mă întreabă. Când am venit aici, am venit fără o miză de a intra într-un partid sau fără o miză electorală. Chiar nu mi-am propus să fac asta. Am venit cu gândul să pun numărul la tot ce înseamnă salvarea României, dacă pot să-i zic așa, și inclusiv la recuperarea banilor pentru România, pentru PNRR. Nu mă pot gândi în acest zile, chiar focusul este pe munca pe care o am de făcut, o să-mi iau un timp și să iau o decizie”.

„Există o presiune în ceea ce mă privește, foarte mulți oameni îmi cer să intru în politică.

Știți care este partea tristă a intrării în politică? Orice om, oricât de cinstit ai fi, ți se aruncă în cap găleți de lături, orice ai făcut în viața ta este transformat. La mine, dacă ați observat, faptul că am avut un salariu a devenit ceva rău. Probabil că ar fi trebuit să nu iau și să fur, că asta pare că e ceva mai bun în România.

Atunci când iei decizia asta, trebuie să te gândești și la familia ta, să discuți cu ei acasă și să-ți pui problema dacă ești dispus să înduri asta încă mult timp, pentru că orice voi face și pe oricine voi deranja, dacă voi lua decizia asta, vor apărea din nou și din nou aceleași și aceleași narative. Nu știu dacă avem cu toții cultura asta a sacrificiului. Nu știu dacă o am. Voi decide. Dar am nevoie de o vacanță și cred că în acea vacanță voi lua o decizie”, a mai afirmat vicepremierul demis.

Gheorghiu: Se scurg bani prin risipă și prin hoție mai mult decât putem noi produce

Întrebată dacă, practic, nu exclude intarea într-un nou partid creat de Bolojan, Gheorghiu a răspuns: „Nimic nu e de exclus. Am văzut și ce e bun și ce e rău în viața asta politică. Ceea ce pot să vă spun, ca să rămânem cu o idee optimistă, e că România are un potențial uriaș, că lucrurile se pot schimba. Un demers așa mic, cu o echipă foarte mică pe care am avut-o și cu niște oameni extraordinari de implicați, deja am făcut niște pași importanți care sper că se și văd. Cred că se văd și aici în interior și am credința că, la un moment dat, va veni un guvern cu suficientă susținere, care să stea 3-4 ani cel puțin și care să curețe țara asta, pentru că problema noastră este că se scurg bani prin risipă și prin hoție mai mult decât putem noi produce și lucrul ăsta trebuie să se încheie”.