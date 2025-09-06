Interesele Ungariei și României în sectorul energetic sunt „deplin aliniate”, iar cele două țări vor coopera mai strâns în viitor, a declarat ministrul ungar de externe și al comerțului, Peter Szijjarto, într-o postare pe .

În urma unei discuții telefonice cu ministrul român al energiei, Bogdan Ivan, Szijjarto a subliniat importanța colaborării între vecini, î crizelor energetice recente din Europa. România este considerată un partener „cheie” pentru asigurarea aprovizionării cu energie a Ungariei.

Ministrul ungar a precizat că ambele țări susțin energia nucleară și au convenit să evite orice discriminare împotriva acesteia, subliniind că oferă electricitate „ieftină, sigură și sustenabilă”.

În plus, Ungaria și România își vor extinde interconectările rețelelor de gaze și electricitate, pentru a crește accesul la livrări de gaz și a consolida schimburile de energie între cele două țări.

„Atât Ungaria, cât și România se bazează puternic pe energia nucleară și am convenit să sprijinim întotdeauna eforturile reciproce, astfel încât să nu existe discriminări negative față de energia nucleară în viitor. Energia nucleară este capabilă să garanteze țării noastre un aprovizionare cu electricitate ieftină, sigură și sustenabilă.

Am crescut capacitatea conexiunii de gaze naturale între România și Ungaria, ceea ce va permite un flux mai mare de aprovizionare către țara noastră dinspre sud-est.

În curând va crește și capacitatea conexiunii electrice dintre Ungaria și România, ceea ce va contribui la echilibrarea mai bună a alimentării cu energie a întregii zone.

Per ansamblu, se poate observa că interesele Ungariei și României sunt pe deplin interconectate în domeniul energiei, astfel că vom coopera strâns și în viitor”, este mesajul publicat de ministrul ungar de Externe.