Piaţa în care un brad de Crăciun de aproximativ 70 de ani a fost montat pe jumătate distrus. Imaginile au făcut înconjurul internetului

Londonezii au batjocorit pe rețelele de socializare pomul de Crăciun din Piața Trafalgar, asta după ce a fost montat pe jumătate distrus, notează .

Pomul „pe jumătate mort”, care va fi aprins în cadrul unei ceremonii pe 7 decembrie, a fost doborât în ​​Norvegia la sfârșitul lunii noiembrie, conform tradiției, înainte de a fi expediat într-una dintre cele mai emblematice locații turistice ale capitalei.

Cu ramuri lipsă, pomul din Trafalgar Square a fost adus din Norvegia. Aparent, acesta este un făcut cadou de poporul norvegian.

În fiecare an, începând din 1947, Norvegia a dăruit un brad Regatului Unit în semn de apreciere pentru sprijinul acordat în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

The Trafalgar Square Christmas Tree, going into its stand.

— dan barker (@danbarker)