B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Plantație de canabis ascusă sub o fermă de porci din Belgia. Avocatul familiei: „Au încercat să scape rapid de datorii”

Plantație de canabis ascusă sub o fermă de porci din Belgia. Avocatul familiei: „Au încercat să scape rapid de datorii”

Iulia Petcu
22 nov. 2025, 00:00
Plantație de canabis ascusă sub o fermă de porci din Belgia. Avocatul familiei: „Au încercat să scape rapid de datorii”
Sursa foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. Cum a fost descoperită activitatea ilegală
  2. Cine a fost implicat și ce spun procurorii

O familie de fermieri din Flandra de Vest, Belgia, se află în fața justiției după ce a fost implicată într-o cultură ilegală de canabis. Motivația lor a fost o datorie uriașă de 400.000 de euro, pe care au încercat să o plătească prin activități ilegale. Ancheta a scos la iveală detalii șocante despre modul în care agricultura și infracțiunile s-au intersectat în privințele fermei.

Cum a fost descoperită activitatea ilegală

Investigația a început întâmplător, după ce un cetățean olandez a fost reținut pentru conducere sub influența alcoolului. Analizând telefonul său, poliția a descoperit că bărbatul comunica cu familia de fermieri prin aplicația Signal. În iulie 2023, autoritățile au efectuat o percheziție la ferma lui Geert T., în vârstă de 61 de ani, și a soției sale, Marleen V., de 59 de ani, în comuna Staden, potrivit publicației belgiene 7sur7.

Oficial, aceștia cultivau legume și creșteau animale, dar suspiciunile privind activități ilegale au devenit evidente după descoperirea unui stick USB. Conținutul acestuia, înregistrări audio făcute de fiul familiei, Niels T., a oferit anchetatorilor informații cruciale.

Poliția a aflat că familia închiriase pivnițele fermei unor membri ai crimei organizate pentru cultivarea canabisului. În decurs de doi ani, s-au efectuat patru culturi, însă rezultatele au fost mixte: unele recolte au eșuat, iar altele au fost furate. Această situație a arătat implicarea fermierilor în activități ilegale coordonate, ceea ce a determinat întărirea cazului în instanță.

Cine a fost implicat și ce spun procurorii

Ancheta a scos la iveală și numele lui Pol Vandemeulebroucke, un fost avocat de renume, care ar fi facilitat legăturile între agricultori și rețeaua criminală. Fostul avocat neagă implicarea, explicând: „Am fost invitat la un grătar. Eram avocatul agricultoarei. Mi-a spus despre o plantație de canabis în timpul unei conversații la Anvers. I-am spus că trebuie să fii nebun să faci așa ceva. Am mâncat bine și am băut bine la acel grătar. Dar nu am făcut nimic ilegal”, relatează Libertatea.ro.

Procurorii au cerut pedepse dure: 3 ani și 4 luni pentru soție, 2 ani și 6 luni pentru soț și 4 ani pentru fiu. Fostului avocat i s-a cerut un an și 6 luni de închisoare. Avocatul familiei, Kris Vincke, a declarat: „Au încercat să scape rapid de datorii. A fost, desigur, o greșeală, iar ei regretă profund acest lucru”. Ferma a fost declarată oficial în faliment în octombrie 2024, iar procuratura a cerut și confiscarea a peste 700.000 de euro. Verdictul final, care implică și alte 13 persoane, urmează să fie pronunțat pe 18 decembrie.

Tags:
Citește și...
Misiune secretă de observație în vecinătatea Rusiei. Un avion-spion american a decolat din România
Externe
Misiune secretă de observație în vecinătatea Rusiei. Un avion-spion american a decolat din România
Cutremur de 5,5 grade în Bangladesh. Seismul a provocat nouă morți și peste 300 de răniți
Externe
Cutremur de 5,5 grade în Bangladesh. Seismul a provocat nouă morți și peste 300 de răniți
Turiști înșelați de o reclamă falsă. Pretextul sub care Inteligența Artificială i-a trimis la palatul Buckingham
Externe
Turiști înșelați de o reclamă falsă. Pretextul sub care Inteligența Artificială i-a trimis la palatul Buckingham
Nicolas Sarkozy își publică jurnalul despre cele 20 de zile în închisoare. Ce detalii va oferi despre viața după gratii
Externe
Nicolas Sarkozy își publică jurnalul despre cele 20 de zile în închisoare. Ce detalii va oferi despre viața după gratii
Un urs a atacat mai mulți elevi aflați în drumeție. 11 răniți, panică și intervenție de urgență
Externe
Un urs a atacat mai mulți elevi aflați în drumeție. 11 răniți, panică și intervenție de urgență
Țara cu care MBDA a semnat primul contract de export pentru SKY WARDEN, sistemul său anti-dronă premiat la nivel european. De ce este considerat unul dintre cele mai performante
Externe
Țara cu care MBDA a semnat primul contract de export pentru SKY WARDEN, sistemul său anti-dronă premiat la nivel european. De ce este considerat unul dintre cele mai performante
Candidata mexicană primește titlul de Miss Univers 2025 după ce, la începutul lunii, a fost jignită de un prezentator
Externe
Candidata mexicană primește titlul de Miss Univers 2025 după ce, la începutul lunii, a fost jignită de un prezentator
Președintele Serbiei, anchetat în dosarul „Vânătoare de oameni”. Care a fost rolul lui Aleksandar Vucic
Externe
Președintele Serbiei, anchetat în dosarul „Vânătoare de oameni”. Care a fost rolul lui Aleksandar Vucic
Textul complet al Planului în 28 de puncte negociat de Trump cu Rusia pentru pacea în Ucraina. Ce se va întâmpla, dacă Zelenski îl va semna
Externe
Textul complet al Planului în 28 de puncte negociat de Trump cu Rusia pentru pacea în Ucraina. Ce se va întâmpla, dacă Zelenski îl va semna
Laureata Premiului Nobel pentru Pace riscă să fie considerată „fugară” dacă părăsește Venezuela pentru a-și primi distincția. Ce acuzații i se aduc Maríei Corina Machado
Externe
Laureata Premiului Nobel pentru Pace riscă să fie considerată „fugară” dacă părăsește Venezuela pentru a-și primi distincția. Ce acuzații i se aduc Maríei Corina Machado
Ultima oră
23:55 - Misiune secretă de observație în vecinătatea Rusiei. Un avion-spion american a decolat din România
23:27 - Jurnalistul Cristian Tudor Popescu susține că planul lui Trump „frânge coloana vertebrală” a Ucrainei
23:23 - Cutremur de 5,5 grade în Bangladesh. Seismul a provocat nouă morți și peste 300 de răniți
23:11 - Gheorghe Hagi își confirmă revenirea în antrenorat. Când va fi din nou pe banca tehnică
22:59 - Reacția lui Nicuşor Dan planul de pace propus de SUA şi Rusia pentru Ucraina. Președintele se menține în linia liderilor europeni
22:36 - O nouă destinație turistică prinde contur în Brașov. Cartierul Șchei deschide oficial porțile vizitatorilor
22:29 - Sezonul gripal din 2025 ar putea fi extrem de sever. Ce trebuie să știm despre noua tulpină Subclade K
22:28 - Prognoza meteo pentru Crăciun și de Anul Nou. Regiunile în care vom avea sărbători de iarnă cu zăpadă
22:13 - Ilie Bolojan, despre Ciprian Ciucu: „Nu primăria schimbă orașul, ci oamenii. El are o viziune solidă”
21:51 - Turiști înșelați de o reclamă falsă. Pretextul sub care Inteligența Artificială i-a trimis la palatul Buckingham