O familie de fermieri din Flandra de Vest, Belgia, se află în fața justiției după ce a fost implicată într-o cultură ilegală de canabis. Motivația lor a fost o datorie uriașă de 400.000 de euro, pe care au încercat să o plătească prin activități ilegale. Ancheta a scos la iveală detalii șocante despre modul în care agricultura și infracțiunile s-au intersectat în privințele fermei.

Cum a fost descoperită activitatea ilegală

Investigația a început întâmplător, după ce un cetățean olandez a fost reținut pentru conducere sub influența alcoolului. Analizând telefonul său, poliția a descoperit că bărbatul comunica cu familia de fermieri prin aplicația Signal. În iulie 2023, autoritățile au efectuat o percheziție la ferma lui Geert T., în vârstă de 61 de ani, și a soției sale, Marleen V., de 59 de ani, în comuna Staden, potrivit publicației belgiene .

Oficial, aceștia cultivau legume și creșteau animale, dar suspiciunile privind activități ilegale au devenit evidente după descoperirea unui stick USB. Conținutul acestuia, înregistrări audio făcute de fiul familiei, Niels T., a oferit anchetatorilor informații cruciale.

Poliția a aflat că familia închiriase pivnițele fermei unor membri ai crimei organizate pentru cultivarea . În decurs de doi ani, s-au efectuat patru culturi, însă rezultatele au fost mixte: unele recolte au eșuat, iar altele au fost furate. Această situație a arătat implicarea fermierilor în activități ilegale coordonate, ceea ce a determinat întărirea cazului în instanță.

Cine a fost implicat și ce spun procurorii

Ancheta a scos la iveală și numele lui Pol Vandemeulebroucke, un fost avocat de renume, care ar fi facilitat legăturile între agricultori și rețeaua criminală. Fostul avocat neagă implicarea, explicând: „Am fost invitat la un grătar. Eram avocatul agricultoarei. Mi-a spus despre o plantație de canabis în timpul unei conversații la Anvers. I-am spus că trebuie să fii nebun să faci așa ceva. Am mâncat bine și am băut bine la acel grătar. Dar nu am făcut nimic ilegal”, relatează Libertatea.ro.

Procurorii au cerut pedepse dure: 3 ani și 4 luni pentru soție, 2 ani și 6 luni pentru soț și 4 ani pentru fiu. Fostului avocat i s-a cerut un an și 6 luni de închisoare. Avocatul familiei, Kris Vincke, a declarat: „Au încercat să scape rapid de datorii. A fost, desigur, o greșeală, iar ei regretă profund acest lucru”. a fost declarată oficial în faliment în octombrie 2024, iar procuratura a cerut și confiscarea a peste 700.000 de euro. Verdictul final, care implică și alte 13 persoane, urmează să fie pronunțat pe 18 decembrie.