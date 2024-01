Playboy rupe legăturile cu actrița porno Mia Khalifa, pentru postările ei pro-Hamas. „Playboy are mai multă integritate decât Harvard”

Playboy a renunțat la colaborarea cu Mia Khalifa, o personalitate media libanez-americană și fostă vedetă porno, după ce a împărtășit comentarii ce „sărbătoreau” atacul mortal al Hamas asupra Israelului, potrivit companiei, potrivit .

„Vă scriem astăzi pentru a vă anunța decizia noastră de a înceta relația Playboy cu Mia Khalifa, inclusiv ștergerea canalului Playboy al Miei de pe platforma noastră de creatori”, a scris compania într-un mesaj către utilizatori (prin Daily Mail).

„În ultimele zile, Mia a făcut comentarii dezgustătoare și condamnabile, celebrând atacurile Hamas asupra Israelului și uciderea bărbaților, femeilor și copiilor nevinovați. La Playboy, încurajăm exprimarea liberă și dezbaterea politică constructivă, dar avem o politică de toleranță zero față de discursul instigator la ură. Ne așteptăm ca Mia să înțeleagă că cuvintele și acțiunile ei au consecințe.”

Printre postările ei pe X (alias Twitter) în urma atacurilor Hamas asupra israelienilor, Khalifa a scris: „Dacă poți să te uiți la situația din Palestina și să nu fii de partea palestinienilor, atunci ești de partea greșită a apartheidului și istoria va arată asta în timp.” De asemenea, ea a postat: „Nu pot să cred că regimul sionist de apartheid este doborât de luptători de gherilă în cămăși Gucci false ”.

Playboy a anunțat parteneriatul cu Khalifa în februarie 2022, când a spus: „Abordarea neînfricata, directă, iubitoare a Miei și cariera ei o fac un plus important pentru comunitatea noastră Centerfold. Libertatea de exprimare este piatra de temelie a moștenirii noastre Playboy, iar Centerfold se referă la împuternicirea unor creatori precum Mia să se exprime într-un mediu sigur și acceptabil.”

Pe platforma X, reacția Playboy este comparată cu situația de la Harvard, unde zeci de organizații studenţeşti au publicat o scrisoare în care „consideră regimul israelian în întregime responsabil pentru toate violenţele care se desfăşoară”. Acestea au mai afirmat că „regimul de apartheid este singurul vinovat”.

“We write to you today heartbroken by the death and destruction unleashed by the attack by Hamas that targeted citizens in Israel this weekend, and by the war in Israel and Gaza now under way.” Read the full statement from University leadership.

