Podul Kerci din Crimeea, atacat din nou de ucraineni. Au fost raportate două victime în urma exploziilor puternice, iar traficul este închis

Guvernatorul rus al peninsulei Crimeea, care a fost anexată, a anunţat că un incident a avut loc pe un de Krasnodar din Rusia, determinând întreruperea circulaţiei în zonă, scrie .

„Circulaţia a fost întreruptă pe podul Crimeei. O situaţie de urgenţă s-a produs în zona pilonului 145 din regiunea Krasnodar, situată în sud-vestul Rusiei”, a indicat Serghei Aksionov pe Telegram, fără a preciza natura incidentului.

„Forţele de ordine şi toate serviciile competente examinează situaţia”, a adăugat el, cerând conducătorilor auto să aleagă o rută alternativă.

În cadrul unui minister din Crimeea, s-a înființat un centru de coordonare, conform informațiilor furnizate de agenția de presă rusă TASS, citând autoritățile locale.

Ministerul Transporturilor al Rusiei a confirmat că carosabilul podului s-a deteriorat. Potrivit bloggerilor militari ruși, citați de jurnalistul Oliver Carroll pe Twitter, se presupune că podul a fost atacat cu drone ucrainene în jurul orei 3 dimineața. Sunt raportate două victime, iar o parte din edificiu ar fi fost avariată.

