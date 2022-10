Podul Prieteniei dintre Popoare din Kiev a fost bombardat de ruși

Jurnalista Illa Ponomarenko, de la Kyiv Independent, a postat pe Twitter o înregistrare video cu explozia care a lovit luni dimineață podul pietonal de sticlă, un simbol al prieteniei dintre popoarele rus și ucrainean, din capitala ucraineană, potrivit .

Potrivit imaginilor de pe camerele de supraveghere, explozia de la podul pietonal de lângă Arcul Prieteniei are loc la ora locală 8:18 (aceeași oră în România). Podul, dedicat pietonilor și bicicletelor, are o importanță turistică aparte pentru Kiev, fiind prezentat ca unul din simbolurile orașului.

El este cunoscut ca „podul de sticlă” sau „podul Klitschko” – pentru implicarea primarului din Kiev în construcția și inaugurarea în 2019 a podului. Cel puțin 8 persoane au murit în Kiev și alte 24 au fost rănite ca urmare a atacurilor de luni dimineață, a declarat un consilier din Ministerul ucrainean de Interne.

The Bridge of Glass in the very heart of Kyiv

