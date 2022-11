Povestea unui profesor american, care se ascundea de armată rusă, la Herson: „Am devenit paranoic”

Timothy Morales a crescut în Marea Britanie, apoi s-a mutat în SUA, unde a predat literatura engleză și a deschis o școală de limbi străine în Herson cu puțin timp înainte de invazia rusă a Ucrainei.

În primele zile de război, Morales, în vârstă de 56 de ani, a încercat să părăsească orașul, dar după ce a văzut tancuri rusești, a abandonat această idee. Nu a îndrăznit să treacă prin punctele de control ale rușilor, căci îi era teamă că i-ar putea fi luat pașaportul. Drept urmare, și-a trimis fiica de 10 ani, împreună cu fosta sa soție, cetățeană a Ucrainei, într-un loc sigur, în timp ce el însuși a rămas la Herson.

Știind că autoritățile ruse și mass-media au prezentat Statele Unite și aliații săi drept oponenții lor în război, Morales a decis că ar putea fi arestat pur și simplu pentru că este american.

În următoarele luni, profesorul a locuit în apartamentul său și nu a ieșit din casă. Mâncarea i-a fost adusă de rudele fostei sale soții. A îndrăznit să iasă afară din curte abia după două luni, dar a făcut-o rar și doar la cel mai apropiat magazin unde lucra o adolescentă în care avea încredere.

Viața retrasă a profesorului a continuat până aceasta toamnă, când armata rusă a venit în curtea casei sale. Morales a reușit să se ascundă de ei în apartamentul său, dar în scurt timp au sosit ofițerii FSB și nu a avut de ales decât să le deschidă ușa.

Morales a spus că a reușit să-i convingă pe oficialii de securitate că era irlandez și că îl cheamă Timothy Joseph. Americanul a fost ajutat de un vecin în vârstă care a confirmat această informație. Ulterior, el le-a spus reporterilor că a reușit să iasă din această situație doar pentru că ofițerii FSB „s-au dovedit a nu fi cei mai deștepți oameni din lume”.

Timothy Morales, an American teacher, hid from the Russian military through the entire eight-month occupation of Kherson in Ukraine. He rarely ventured out, switched apartments and pretended to be Irish, afraid that his nationality had made him a target.

