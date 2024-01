Premierul Albin Kurti acuză Serbia că are în plan să „anexeze” nordul Kosovo, după recentul atac terorist

Premierul kosovar Albin Kurti a declarat luni, 2 octombrie, că fac parte dintr-un plan amplu al Serbiei care ar viza „anexarea” nordului Kosovo, cu o populația majoritar sârbă.

„Pe baza documentelor confiscate, poliţia din Kosovo a confirmat că atacul terorist (din Banjska) face parte dintr-un plan mai amplu de anexare a nordului Kosovo printr-un atac coordonat asupra a 37 de poziţii”, a scris Kurti, pe Twitter (X).

Based on confiscated documentation, have confirmed that the terrorist attack was part of a larger plan to annex the north of Kosova via a coordinated attack on 37 distinct positions. Establishing a corridor to Serbia would follow, to enable supply of arms & troops.

Conform spuselor sale, planul ar fi fost creat pentru „crearea unui coridor către Serbia” și pentru a „permite aprovizionarea cu arme și trupe”.

De asemenea, premierul Albin Kurti a publicat și câteva imagini în care se poate observa cum teroriștii care au efectuat atacurile s-au antrenat în Pasuljanske Livade, una dintre bazele cheie ale Armatei Sârbe.

„Teroriştii care au comis atacurile s-au antrenat la Pasuljanske Livade, una dintre bazele cheie ale armatei sârbe”, a mai adăugat Albin Jurti, pe rețeaua X, unde a publicat și câteva imagini. Acestea ar fi fost surprinse cu patru zile înainte de atac.

Pictured: The terrorists who carried out the attacks trained in Pasuljanske Livade, one of the Serbian Army’s key bases, ~4 days before the attacks. Other exercises took place in the Kopaonik base. The attacks enjoyed the full support & planning of the Serbian state.

