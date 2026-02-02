Președinta Republica Moldova, , a fost propusă pentru Premiul Nobel pentru Pace. Propunerea a fost făcută de parlamentarul norvegian Arild Hermstad, reprezentant al Partidul Verzilor din Norvegia.

Cum este văzută Maia Sandu de Arild Hermsta

Pentru parlamentarul norvegian, Maia Sandu este una dintre figurile-cheie ale apărării democrației în Europa. „Am nominalizat-o pe preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la Premiul Nobel pentru Pace. Sandu s-a aflat în prima linie a apărării democraţiei în Europa”, se arată în mesajul postat pe .

Hermstad a atras atenția că Republica Moldova a fost vizată de tentative de influențare a alegerilor, campanii de dezinformare și atacuri cibernetice venite din partea Rusia. Potrivit acestuia, toate aceste acțiuni au avut ca scop destabilizarea țării și instalarea unei conduceri mai favorabile Kremlin.

„Rușii duc război hibrid împotriva mai multor țări și, în ciuda unei mari incertitudini din jurul nostru, nu există nicio îndoială că Putin este cea mai mare amenințare la adresa păcii și stabilității în Europa. Maia Sandu și Moldova duc o luptă pentru noi toți”, a transmis acesta.

Ce a mai spus Hermsta despre lupta Maiei Sandu pentru democrație

În continuarea argumentelor sale, Arild Hermstad a explicat că Maia Sandu a ales să răspundă presiunilor venite din partea Rusia prin mijloace pașnice, dar ferme. Președinta s-a concentrat pe întărirea statului de drept și pe protejarea alegerilor libere. Totodată, ea a menținut fără compromisuri parcursul democratic al Republica Moldova.

„Aceasta este munca pentru pace a vremurilor noastre: construirea unor societăţi reziliente înainte ca conflictele să devină violente. Rezistenţa la influenţa autoritară prin transparenţă şi guvernare democratică. Democraţia este o condiţie esenţială pentru o pace autentică. Maia Sandu a fost decisivă în oprirea tentativelor de a submina democraţia moldovenească. Pentru acest lucru, consider că ea merită Premiul Nobel pentru Pace”, a mai precizat politicianul norvegian.