B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Președinta Republica Moldova, Maia Sandu, propusă la Premiul Nobel pentru Pace: „S-a aflat în prima linie a apărării democraţiei în Europa”

Președinta Republica Moldova, Maia Sandu, propusă la Premiul Nobel pentru Pace: „S-a aflat în prima linie a apărării democraţiei în Europa”

Ana Beatrice
02 feb. 2026, 14:38
Președinta Republica Moldova, Maia Sandu, propusă la Premiul Nobel pentru Pace: „S-a aflat în prima linie a apărării democraţiei în Europa”
Sursă Foto: Facebook - Arild Hermstad
Cuprins
  1. Cum este văzută Maia Sandu de Arild Hermsta
  2. Ce a mai spus Hermsta despre lupta Maiei Sandu pentru democrație

Președinta Republica Moldova, Maia Sandu, a fost propusă pentru Premiul Nobel pentru Pace. Propunerea a fost făcută de parlamentarul norvegian Arild Hermstad, reprezentant al Partidul Verzilor din Norvegia.

Cum este văzută Maia Sandu de Arild Hermsta

Pentru parlamentarul norvegian, Maia Sandu este una dintre figurile-cheie ale apărării democrației în Europa. „Am nominalizat-o pe preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la Premiul Nobel pentru Pace. Sandu s-a aflat în prima linie a apărării democraţiei în Europa”, se arată în mesajul postat pe pagina sa Facebook.

Hermstad a atras atenția că Republica Moldova a fost vizată de tentative de influențare a alegerilor, campanii de dezinformare și atacuri cibernetice venite din partea Rusia. Potrivit acestuia, toate aceste acțiuni au avut ca scop destabilizarea țării și instalarea unei conduceri mai favorabile Kremlin.

„Rușii duc război hibrid împotriva mai multor țări și, în ciuda unei mari incertitudini din jurul nostru, nu există nicio îndoială că Putin este cea mai mare amenințare la adresa păcii și stabilității în Europa. Maia Sandu și Moldova duc o luptă pentru noi toți”, a transmis acesta.

Ce a mai spus Hermsta despre lupta Maiei Sandu pentru democrație

În continuarea argumentelor sale, Arild Hermstad a explicat că Maia Sandu a ales să răspundă presiunilor venite din partea Rusia prin mijloace pașnice, dar ferme. Președinta s-a concentrat pe întărirea statului de drept și pe protejarea alegerilor libere. Totodată, ea a menținut fără compromisuri parcursul democratic al Republica Moldova.

„Aceasta este munca pentru pace a vremurilor noastre: construirea unor societăţi reziliente înainte ca conflictele să devină violente. Rezistenţa la influenţa autoritară prin transparenţă şi guvernare democratică. Democraţia este o condiţie esenţială pentru o pace autentică. Maia Sandu a fost decisivă în oprirea tentativelor Rusiei de a submina democraţia moldovenească. Pentru acest lucru, consider că ea merită Premiul Nobel pentru Pace”, a mai precizat politicianul norvegian.

Tags:
Citește și...
Trump, criză de nervi după ce gazda premiilor Grammy a făcut o glumă pe seama lui: „Un ratat total, un prezentator sărac, patetic, fără talent și drogat!” (VIDEO)
Externe
Trump, criză de nervi după ce gazda premiilor Grammy a făcut o glumă pe seama lui: „Un ratat total, un prezentator sărac, patetic, fără talent și drogat!” (VIDEO)
Jeffrey Epstein și Bill Gates discutau despre o „simulare pandemică”. Ce arată noile e-mailuri apărute recent
Externe
Jeffrey Epstein și Bill Gates discutau despre o „simulare pandemică”. Ce arată noile e-mailuri apărute recent
Dosarele Epstein: Cine sunt românii care apar în documentele desecretizate
Externe
Dosarele Epstein: Cine sunt românii care apar în documentele desecretizate
VIDEO: La 90 de ani, Dalai Lama câștigă primul său premiu Grammy. Cum a fost nominalizat liderul budist pentru cea mai mare seară a muzicii?
Externe
VIDEO: La 90 de ani, Dalai Lama câștigă primul său premiu Grammy. Cum a fost nominalizat liderul budist pentru cea mai mare seară a muzicii?
Ministrul francez de Externe: „Ucraina știe că poate conta pe sprijinul neclintit al europenilor”
Externe
Ministrul francez de Externe: „Ucraina știe că poate conta pe sprijinul neclintit al europenilor”
Trump susține că poate salva ONU de la colaps financiar: „Tot ce trebuie să fac este să sun aceste țări”
Externe
Trump susține că poate salva ONU de la colaps financiar: „Tot ce trebuie să fac este să sun aceste țări”
Incident tensionat într-un tren din Austria. Un român a scos cuțitul în fața controlorului, iar prietenul său a devenit agresiv
Externe
Incident tensionat într-un tren din Austria. Un român a scos cuțitul în fața controlorului, iar prietenul său a devenit agresiv
Când se desfășoară următoarea rundă de negocieri dintre Ucraina, Rusia și SUA. Întâlniri decisive la Abu Dhabi: „Datele au fost stabilite”
Externe
Când se desfășoară următoarea rundă de negocieri dintre Ucraina, Rusia și SUA. Întâlniri decisive la Abu Dhabi: „Datele au fost stabilite”
Statele Unite deschid piața petrolieră venezueleană pentru China și India
Externe
Statele Unite deschid piața petrolieră venezueleană pentru China și India
Iranul consideră armatele UE „grupuri teroriste” după includerea Gardienilor Revoluției pe lista UE
Externe
Iranul consideră armatele UE „grupuri teroriste” după includerea Gardienilor Revoluției pe lista UE
Ultima oră
16:48 - PNRR a dat imbold creșterii economice cu 1,2% în perioada 2022 – 2024 (Studiu)
16:39 - Sorin Grindeanu a criticat dur Guvernul: „Târziu, foarte târziu”. Ce a anunțat liderul PSD
16:33 - Antonia face dezvăluiri dureroase despre viața de mamă: „Nu am fost niciodată mai speriată”
16:20 - Cum revoluționează POS-urile mobile comerțul de proximitate – avantajele terminalelor Android precum PAX A920 sau A35
16:16 - Cum a redescoperit Grindeanu românii care au nevoie de PSD chiar odată cu reforma din administrație. Ce jocuri se mai fac în coaliție (VIDEO)
16:15 - Cum scapi de gândaci: Strategii care funcționează și greșeli de evitat
16:08 - Dezinsecție purici: Tot ce trebuie să știi pentru a-ți proteja casa și sănătatea
15:59 - AUR, lovitură pentru Guvernul Bolojan. Vor fi depuse trei moțiuni. Ce urmează
15:58 - Trump, criză de nervi după ce gazda premiilor Grammy a făcut o glumă pe seama lui: „Un ratat total, un prezentator sărac, patetic, fără talent și drogat!” (VIDEO)
15:50 - Zăpada pe mașină te poate costa scump în 2026. Ce amendă riști dacă pleci la drum fără să cureți geamurile, farurile și plafonul